春節禮盒 蘇澳海鮮最澎派

蘇澳區漁會集結8大項海鮮食材，推出應景的年節禮盒，漁會常務監事林月英、理事長蔡源龍、總幹事陳春生（由左至右）歡迎民眾訂購。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

剩下1個月就是農曆春節，蘇澳區漁會16日發表「新春滿載、宴搶鮮集錦禮盒」，集結大白鯧、漁會獨家研發的蝦不辣等8大項海鮮食材禮盒，是漁會直接向漁民購買，以壓低成本，再提供優惠價回饋消費者。

蘇澳區漁會「新春滿載、宴搶鮮集錦禮盒」內容物品項包括大白鯧、日本生食級M SIZE大干貝、格陵蘭海域厚切扁鱈（大比目魚）、漁夫船凍透抽、白蝦、花枝丸、鯖魚片、並加贈漁會研發蝦不辣共計8大項。漁會指出，每逢年節將至，市售海鮮漁貨價格飆漲，且品質參差不齊，有漁會把關，讓消費者能以優惠的價格購買，並確保漁貨品質，因此在年節前推出應景的禮盒供民眾選擇。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，漁會不是營利的單位，而是推廣產品，並且讓消費者買到最好的產品，禮盒的海鮮都是漁會嚴選各方產品，直接向漁民所購買，所節省的費用會回饋的消費者。其中今年首次推出的蝦不辣，是漁會與蘇澳海事水產學校合作研發的新產品，蝦不辣主要是由長角鬥士赤蝦製作，用烤或煎都很適合。

漁會表示，「新春滿載、宴搶鮮集錦禮盒」原價是每盒2680元，市場零售價估計須3000元，搶鮮購優惠價2380元，預購限量1500盒，預購專線是03-9972808，運費每盒160元，2盒以上（同一地點）免運費，宅配日期是1月30、31日，2月1、2日，2月5日至8日。

(中國時報)

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