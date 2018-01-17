市府華銀攜手 推200億綠能貸款

2018年01月17日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

為鼓勵民間投入太陽能發電系統設置，打造低碳城市，市府邀請華南銀行提供200億元桃園市綠能產業專案貸款，並搭配信保基金保證措施，特別針對部分無法提供擔保品申請人，由財團法人中小企業信用保證基金提供信用保證。

《再生能源發展條例》是台灣能源轉型的重要政策，期達成再生能源發電占比達20％的目標，市長鄭文燦表示，市府制定《桃園市發展低碳綠色城市自治條例》，規定用電契約容量5000KW以上的用電大戶，設置或購買10％以上綠能電力，於屋頂設立太陽光電系統。

以友達光電龍潭廠為例，建置8.7公頃的太陽能發電廠，已有超過10％以上的綠能電力，至於環保科技園區24家進駐廠商，也皆於屋頂設置太陽光電發電系統。

桃園從2015年起推動公有房舍屋頂設置太陽光電，目前已推動118處，裝置容量達13.1MW，今年也持續編列2500萬元的經費，辦理「2018年度推動設置太陽光電發電系統實施計畫」，自本月2日開始受理申請，申請第1日即滿額，市府也將成立「綠能專案推動辦公室」，針對綠能投資方面提供專門服務並解決問題。

經發局長朱松偉表示，今年度將成立綠能專案推動辦公室，提供綠能單一窗口，並持續辦理綠能論壇及說明會，配合綠能政策，增加綠電比例，落實再生能源轉型。

(中國時報)