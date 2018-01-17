柑桔故鄉促銷 農會網路享優惠

新竹縣柑桔進入盛產期，縣府、縣農會及各鄉鎮農會齊心為縣內生產的椪柑、海梨柑、桶柑及茂谷柑等推銷。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣素有「柑桔的故鄉」之名，年關將至，也進入柑橘類的盛產期，新竹縣長邱鏡淳16日和縣府農業處、縣農會及各鄉鎮農會，一同促銷在地生產的柑橘，呼籲縣民拿橘子當伴手禮，還有「大吉大利」寓意，十分吉祥。

新竹縣栽種柑桔面積多達2348公頃，包含芎林、峨眉、北埔、寶山、橫山、新埔等地，均生產各品種柑桔。農業處指出，去年天氣適合柑桔生長，預估產量高於往年，也期望民眾及各行各業踴躍訂購柑橘，作為最佳年節伴手禮。

農業處長邱世昌指出，新竹縣生產的品種主要有椪柑、海梨柑、桶柑及茂谷柑為大宗，從去年11月下旬開始陸續出產，其中椪柑即占236公頃、產量3904公噸。海梨柑面積約351公頃、產量約6418公噸，桶柑則有1403公頃，產量則約產量24315公噸。

邱世昌也說，去年柑桔未受颱風影響，且氣候良好，預估今年柑桔類作物將比往年增加1至2成，周末將由海梨柑打頭陣，優先促銷，邱世昌表示，海梨柑汁多味美，民眾可趁鮮選購。

為了促銷縣內盛產的柑桔，邱鏡淳16日在主管會報中，廣邀各機關團體、學校、工商發展投資策進會、科學園區同業公會等訂購，另外也因網路購買農特產品已是趨勢，新竹縣政府農業處輔導新竹縣農會建置「新竹縣優質柑桔銷售平台」，彙整轄下各鄉鎮農會優良柑桔產品資訊，並推動優惠訂購方案，方便消費者選購。

(中國時報)

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