工研院整合庫存布料 嘉惠學子

台南應用科技大學時尚設計系學生利用紡織廠的庫存布料，發揮創意製作功能性抱枕、木馬椅面紙。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

「紡織廠棄置的布，是我們珍貴的寶！」紡織廠開發布料衍生大量庫存，工研院因應「零浪費」循環經濟，整合庫存布料，建立循環再生共享平台，提供南部3所大學創作外，也對一般民眾販售，台南應用科大學生說，以前只能到布莊買布，選擇少，平台提供珍貴資源，也讓時尚和環保不再互相衝突。

台南是紡織重鎮，工研院去年4月開始著手建立回收利用完整供應鏈，以執行創新生態體系計畫、減少庫存為目標，希望帶給設計端新的發展空間整合庫存布，16日透過伊林模特兒把咖啡渣、蚵殼布料穿上身，展示循環再生設計的能量。

工研院鄭憲君博士說，上個月已有100款布料進駐古都基金會販售，他說，台南是紡織重鎮，從台南推動別具意義，現有4家業者參與，但第一期先取「冰山一角」嘗試，讓供應廠與設計師間建立新的生態鏈結，希望一掃過去時尚等於浪費的印象。

他說，平台將這兩端銜接，將資源釋出分享，下周也會將資源媒合功能系統正式上線，讓有需要的民眾都能共享。

台南應用科大生活科技學院院長黃健文說，過去學生在製作產品只能到布莊買布，受限材質，可塑性不高，廠商提供新興布料給時尚設計系學子使用，學生將咖啡渣、蚵殼製成的布料發揮無限想像，製成功能性抱枕、複合式木馬椅面紙等產品，讓人眼睛一亮，彼此互惠。

南應大時尚設計系大三李孟涓說，以前找布像無頭蒼蠅，平台有各式各樣的布料與資源，有助創意的實現。

(中國時報)

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