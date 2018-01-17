邱名璋宣布參選屏東市長

2018年01月17日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣政府工策會總幹事邱名璋16日在故鄉北勢頭社區召開記者會，宣布參加年底屏東市長選舉。民進黨內還有縣黨部主委李清聖已宣布參舉，兩人將在3月底進行黨內初選。相較之下國民黨仍未有人出馬叫陣，黨部主委廖婉汝表示，已有幾個目標人選。

邱名璋16日在屏東市北勢里玄聖殿舉行記者會，包括全壘打王趙士強，北、高市議員阮昭雄及陳政聞，及在地里長、民意代表均到場贊聲。趙士強為邱名璋穿上他代表的25號球衣，期待幸運號碼能為邱帶來強棒出擊的好運，贏得勝利。

邱名璋細數在工策會總幹事任內努力招商的成果，已在屏東投資太陽能廠的元晶太陽能公司副總王亮凱也到場支持，希望邱若當上市長，能繼續為招商努力。邱名璋說，未來將陸續發表幼教、空汙防治、智慧城鎮等政策，希望增加屏東市工作機會，留住年輕人。

民進黨屏東縣黨部主委李清聖去年11月底宣布參選，黨內二雄相爭，黨內初選預計在3月19至23日進行電話民調，占70％，3月24日進行黨員投票，占30％。

反觀國民黨，迄今仍無人出陣，縣黨部主委廖婉汝表示，目前中央的選舉辦法還未出來，遊戲規則還未明，所以尚無人表態；不過已經有2、3個目標人選，當然最後希望能以最強人選出陣，一切以勝選為原則，等到過完農曆年後就會明朗。

(中國時報)