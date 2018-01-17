藝術融入生活 常玉畫作袋著走

西門紅樓與史博館合作，將畫家常玉的畫作轉變成精美文創商品，即日起在西門紅樓快閃推出。（西門紅樓提供）

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中國時報
／台北報導

已故旅法華裔畫家常玉有「東方馬諦斯」之稱，他善用東西方繪畫顏料，展現優雅細緻的現代藝術。西門紅樓與國立歷史博物館合作，2018年開春首發推出「常玉玩美生活」，精選多款常玉畫作系列文創品，在16工房打造快閃店，即日起展出到4月8日。

西門紅樓是觀光客造訪熱門景點，為讓更多民眾親近史博館的典藏，這次以館內典藏的常玉畫作，延伸設計出文創商品，用快閃店形式進駐紅樓，將兼具美學品味和實用性的博物館文物，轉化成日常物件，顛覆大眾對博物館文創商品的想像，將藝術落實在生活中。

史博館將常玉畫作的細膩特色，轉變成一種生活態度，推出圍巾、寢飾傢俱、瓷器、名片盒等商品，並規畫「百搭美品」、「每杯美器」、「旅之美物」、「文具美控」及「美在紅樓」5大專區，另有「美麗紀事主題形象牆」與「紅樓獨家限定商品」特別企畫，呈現常玉兼融東西美學特有的藝術魅力。

活動期間，民眾只要到紅樓常玉快閃店，拍下最喜歡的角落，留言上傳臉書或IG並打卡，就可獲得常玉明信片加卡貼組，或史博館紀念別針。

展期間好禮大方送，消費贈This雜誌或史博館四寶書籤，滿800元送典雅風格的荷花項鍊，滿2000元送常玉帆布袋或花鳥刺繡包，想挑新春好禮，別錯過。

(中國時報)

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