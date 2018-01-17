槍殺多人雖自首 檢仍求處極刑

2018年01月17日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

土城地區角頭黃義倫，疑因土方利益在去年6月遭到槍殺慘死，黃的手下陳致綸9月間也持槍槍殺前立委林國慶的姪子、巡天府宮主林立昌報復，林立昌中彈後幸運被救回一命，但在一旁的男子賴國和卻不幸中彈身亡。

槍手陳致綸雖然符合自首條件，但檢方認為其暴戾之氣與捷運殺人魔鄭捷無異，新北地檢署16日依殺人等罪嫌將他起訴並求處極刑。

檢警調查，去年6月間土城角頭黃義倫疑因土方利益，在莒光四村停車場取車時，遭到3名槍手狙殺慘死，黃的手下陳致綸認定巡天宮主林立昌就是幕後藏鏡人，去年9月20日槍殺林立昌為大哥復仇。

陳致綸趁著土城巡天宮初發送白米現場一片混亂之際，在中午1時21分左右走到巡天宮前，朝著林立昌的頭、 胸、腹部連開5槍，並在林倒地後補上1槍，接著又朝一旁的賴國和、張男開槍後，逃離現場。

陳致綸犯下血案逃逸途中，又開槍傷及韓姓女子等人，並趁機在1時29分打電話向110報案表示殺人，並在跑到海山捷運站附近後，攔下一部貨車攜槍前往警局投案。

檢警調查，警方雖在1時31分掌握陳致綸的身分，但因他早一步打電話向警方自首，還立刻帶著槍械投案，完美的符合自首減刑要件。

陳致綸到案後表示，槍支是黃義惀所給，在黃遇害就常帶著槍支到巡天宮附近尋找林立昌，希望能夠為大哥報仇，但因他刪除手機重要資訊，且對槍枝來源、是否有人唆使接應等問題含糊其詞。

雖然陳致綸犯後態度良好、符合自首要件，但檢方認為他根本就沒有說實情，態度不佳，和捷運殺人魔鄭捷無異，如不重懲無法遏止暴戾之氣。

(中國時報)