客運司機如廁猝死 同事質疑過勞

2018年01月17日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆客運1名吳姓男駕駛（53歲）15日晚間11時許，被發現在基隆客運總站修理廠廁所倒地不起，經送醫後仍回天乏術，疑似是因為天冷而猝死，但有同事則質疑勞吳可能是過勞死，但詳細死因必須由檢警相驗後再釐清。

據了解，吳男15日上午6時開工，發車前經過體溫、血壓、酒精測量沒有異狀，並在下午4時許返回樂利三街的總站修理廠休息，原定5時30分要再出車，卻不見蹤影，直到11時許，員工在打掃廁所時見廁所門深鎖，趕緊破門，驚見吳男已仰躺在馬桶旁，無生命跡象，送醫後不治。

基隆客運指出，吳男任職15年工作認真，表現良好，沒有心臟病或高血壓的病史，排班上也符合勞基法的相關規定。

不過，據吳的同事表示，吳男個性老實、木訥寡言，從未請過長假，是逆來順受的「好好先生」，但如今又面臨缺人的狀態，大家怕得罪公司，都會選擇配合加班，且加班已是常態。

「加班費補醫藥費都不夠！」同事透露，表定的休假日雖是8天，但客運業是「獎金制」，以至於許多司機為了加班賺錢而犧牲假日，到後來生出了一身病，導致加班費用來貼補醫藥費都不夠，身體因此過勞。

該名同事指出，客運司機實際工時必須根據「路馬表」來記錄，1天工時為10小時，但路馬表卻只計算「輪胎在滾動的時間」，意即塞車或返廠都不是算在工作，以致於許多人不堪負荷，出走離職，其它在職司機就得加班填補這個缺。

基隆客運副總經理黃治淮說，吳男憨厚勤懇，每次見到他有掛著笑容，工作配合度也很高，公司對此也感到相當難過。不過他的工時都落在9個多小時，不會超過10小時，月休4、5日，上個月因為有2名駕駛離職，所以才請吳男支援，但至於是否過勞，必須尚待法醫及勞保局來判定。

(中國時報)