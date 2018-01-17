動保園區擴建 最快7月啟用

2018年01月17日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府去年斥資1億3580萬元，替動物收容所進行園區擴建，預計在今年7月完工啟用，屆時將能提升收容犬數，最多能收容1150隻犬貓，並建有運動區提供收容動物活動空間，也開放民眾申請假日志工，到動保處幫忙「遛狗」。

動保處長陳英豪表示，動保處目前收容有312隻流浪犬，和74隻流浪貓，由於已經達到飽和狀態，現採「1進1出」政策，控管收容犬貓的數量，今年7月擴建工程完工後，將能收容1150隻犬貓，但仍呼籲民眾以領養代替購買，從源頭進行控管。

陳英豪也表示，在新屋收容所進行的擴建工程，除了保留在2014年增設的成犬舍室、幼犬籠，以及行政園區，包括後方的檢疫區和貓舍等建築，都以原地拆掉重建的方式，改成2層樓的建築，另有約300坪大的運動區，提供流浪犬活動，預計7月啟用後，屆時將可有效舒緩收容所流浪犬貓的飽和問題。

陳英豪指出，雖然《動物收容處所設置組織準則》中規定每隻狗應有5平方公尺約1.7坪活動面積，但目前由於收容面積有限，僅能依照犬隻的大小進行分配，未來運動區完工，就能讓狗兒有更多地方活動。

陳英豪也表示，桃園市去年舉辦20場教育訓練課程，替1201名桃樂動保志工進行訓練，讓他們知道如何照顧結紮貓狗、乾淨餵食流浪貓狗，以及精準捕抓流浪貓狗等知識，今年再加入絕育專車，從訓練到裝備陸續到位，待7月收容所擴建完工，就能更加落實動保政策。

(中國時報)