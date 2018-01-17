寒假讓你呷熊飽 學子免擔心

為讓弱勢家庭學生在寒假也能有充足的力氣，新竹市政府社會處啟動「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助，讓學生可持幸福餐食兌換券，到合作店家使用。（新竹市政府提供）

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中國時報
／竹縣報導

寒假即將到來，新竹市政府考量到寒假沒有營養午餐，可能增加弱勢家庭學生餐食費用的負擔，社會處啟動「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助，讓學生可以使用餐食券到合作的幸福餐食愛心店家，兌換三餐，讓學生可以安心學習、度過寒假。

新竹市長林智堅表示，為了幫助弱勢家庭學童，市府自2016年8月啟動「呷熊飽」幸福餐食計畫，和300家幸福餐食愛心店家合作，包含4大超商、便當店、麵包店、生鮮超市等，提供方便、多樣化的餐食服務。社會處也提供國小弱勢學童「早安！飽貝」早餐餐食服務，去年度已有7084人次利用餐食券飽腹。

學校在寒假沒有提供營養午餐，林智堅也說，弱勢家庭的家長可能忙於工作、賺錢，無暇為孩子張羅三餐，而透過市府提供的餐食券，孩子們可以兌換便當，或是麵包、牛奶等食物，解決三餐，也降低家長的負擔。

社會處長陳雪慧表示，為了照顧弱勢家庭，社會處啟動「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助，由社工員評估核發每張50元或80元面額的餐券，讓民眾可至超商、麵包店、早餐店、便當店等，兌換熟食、便當或是麵包牛奶等，滿足三餐需求。

陳雪慧也呼籲，民眾可多關心身邊的鄰居或孩子的生活狀況，如果有發現民眾、學童三餐不繼，或是出現生活困難，可通報市府社會處，由社工員協助評估家庭狀況，並連結社會資源、餐食券等，幫助弱勢家庭走過難關，通報方式可以撥打1999專線、或是聯繫社會處社會救助與老人福利科03-5350893。

(中國時報)

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