美髮沙龍初體驗 獨老笑開懷

2018年01月17日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「好舒服，快睡著了」，台東SAMMI髮創藝店16日暫停營業半天，號召設計師為華山基金會長期照護的9位弱勢阿公、阿嬤義剪，72歲陳麗珠這輩子第1次到美髮沙龍，設計師幫她洗頭時，直呼「好舒服」，而88歲的施阿公，理完髮、刮完鬍子，整個人年輕了10歲。

以往的義剪活動都是在髮廊外進行，華山基金會對弱勢長者服務，獲得SAMMI髮創藝店認同，16日安排8位弱勢、獨居的阿公、阿嬤直接到店裡作客，幫老人家們義剪、護甲，早上9點店門才剛開，老人家就迫不及待地在店裡等著。

老是把自己記成98歲的施清由，一頭白蒼蒼的亂髮及鬍子，理髮前他還偷偷地問社工，可不可以順便幫他刮鬍子，設計師幫他把門面整修一番後，88歲的他年輕了10歲。

72歲的獨居阿嬤陳麗珠，丈夫過世多年，3個女兒也都嫁出去，她的頭髮都是到廟裡剪免費，有生以來頭次上美髮沙龍，在洗髮台上享受洗髮及按摩時，阿嬤直說：好舒服，快睡著了，外型甜美的楊晴笑說，要幫阿嬤設計跟她一樣短髮俏麗的髮型。

華山基金會台東縣站長王淑柔表示，全縣還有近千位偏鄉長輩需要被長期照顧，但目前只有127名長輩有善心人士認助長年服務經費，還有800多名長輩未被認助，盼民眾一起加入認助行列，經費每月、每人1250元。

(中國時報)