屎管接通風管 建商判賠133萬

2018年01月17日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

新北市淡水區一處大型社區，因建商錯把地下汙水氣管連接到冷氣排水管，導致化糞池臭味飄散到住戶屋內，「屎味」長達7年，直到前年才找到原因改善，其中，6名住戶主張健康、精神受到影響，因而向建商求償，士林地院判決建商共須賠償133萬6000元。

住戶主張，大樓2008年興建完成，隔年就開始聞到淡淡的「屎味」，但始終找不到原因，直到2016年，大樓更換主委，決議要將地下室風扇24小時開啟，化糞池的沼氣沿著排水管進入冷氣，垂直同側的2樓到15樓，有6戶聞到濃烈惡臭味。

其中2樓住戶主張，居住環境受到影響，家中成員感染縱膈腔囊腫合併肺部侵犯病症，小孩也因此染病，除醫藥費、冷氣維修費，還有精神慰撫金30萬元，6名住戶分別求償數10萬元不等。

判決指出，依據施工照片相關資料，建商當初確實接錯管線，雖發現後立即改善，但已導致臭味溢散到住戶家中。法官認為，住戶提出的醫療費用，無法舉證是受到沼氣影響，且未列出空氣中瀰漫糞臭味含有細菌漂浮，導致住戶生病，兩者並無因果關係，因而駁回醫藥費請求。

至於精神慰撫金部分，張姓住戶從2009年入住，就聞到臭味，始終找不到原因，精神飽受折磨，建商確實侵害住戶的居住安寧人格法益，判決賠償30萬，其他住戶分別獲賠24萬、15萬不等，另剛搬入的承租戶，建商不須賠償精神慰撫金，全案可上訴。

(中國時報)