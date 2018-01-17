推動幸福工程 君毅學生做中學

詹子璋老師帶領學生積極與竹南鎮農會合作，採用苗栗在地豬農自產自銷的優質健康豬肉，以安全、衛生及健康的客家古法醃製饒富年味的鹹豬肉，帶領1年級的學生從做中學，重新認識客家人應景年菜，更將過程用影像真實記錄，上傳學校雲端多媒體影音系統，以達知識分享與傳承的目標。（李佳玲攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗君毅中學餐飲科近年積極推在地食農教育，希望加強人親土親的養生飲食意識，往下紮根，推廣苗栗在地美食，更由君毅中學餐飲科老師親自透過實作課程讓學生邊上課邊學廚藝，讓教育變得不一樣。

詹子璋老師帶領學生積極與竹南鎮農會合作，採用苗栗在地豬農自產自銷的優質健康豬肉，以安全、衛生及健康的客家古法醃製饒富年味的鹹豬肉，帶領1年級的學生從做中學（見上圖，李佳玲攝），重新認識客家人應景年菜，更將過程用影像真實記錄，上傳學校雲端多媒體影音系統，以達知識分享與傳承的目標。

君毅中學公關主任江政昌表示，君毅中學積極推動幸福工程，培養孩子帶得走的能力。他認為對學生講一百遍也不會聽進去，但是親自做過一遍，這輩子就不會忘記了。也透過幸福工程，讓學生當主角，老師為輔，讓孩子從做中學才是真正好的教育。

詹子璋老師帶領學生積極與竹南鎮農會合作，採用苗栗在地豬農自產自銷的優質健康豬肉，以安全、衛生及健康的客家古法醃製饒富年味的鹹豬肉，帶領1年級的學生從做中學，重新認識客家人應景年菜，更將過程用影像真實記錄，上傳學校雲端多媒體影音系統，以達知識分享與傳承的目標。

此外榮獲2017年全國技藝競賽金手獎第三名的何東霖是餐飲科高三生，本身也是苗栗客家人，研發了加入擂茶與桂花的牛軋糖。何東霖說，客家人有很多好吃的美食，希望將來能把饒富客家風味的牛軋糖推廣出去，讓更多人知道苗栗客庄有特色美食。

(中國時報)

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