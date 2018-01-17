農友拚4年 七股種出香甜草莓

黃登柱。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

在台南採草莓，總會想到善化小新營一帶的草莓園，但在沿海以養殖漁業聞名的七股，也有人克服不利水土及氣候，成功種出一顆顆鮮紅欲滴的草莓，在網路上也闖出名號，近日進入盛產期，許多民眾慕名前來採果。

黃登柱（見下圖，莊曜聰攝）原先在外地經商，10多年前返鄉陪伴母親，並在家附近購買一塊200坪土地，一開始種植蔬菜、小番茄，7年前開始種植草莓，2年多前擴大規模，透過區公所協助，在台17線路旁承租近2分閒置農地種植草莓，近日進入盛產期，假日開放民眾採收，吸引不少人潮，對於海邊能種出碩大香甜的草莓，都嘖嘖稱奇。

黃登柱說，轉種草莓的前4年，一竅不通的他都在付學費，加上要克服沿海地區缺水、風勢強又帶有鹽分的缺點，在產量、品質都不甚理想，他多次北上苗栗大湖，向當地農民學習栽種技巧，最後選定高架栽培法，與一般土壤種植相比，節省8成人力，為了更了解無毒栽培，妻子郭錦燕還辭去銀行工作，到肥料公司上班學習相關知識，經過嘗試，終於在今年結出甜蜜果實。

目前黃登柱在七股共有600坪的栽種面積，種有逾萬株草莓，包括「豐香」、「蜜香」、「香水」、「法蘭地」等都能在園中看到，還從日本引進200株少見的白草莓，各自有不同香氣與口感，未來他還打算自行育種，希望能培養出屬於南台灣的草莓。

(中國時報)

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