蕭介夫創意治校 招生成績斐然

高雄義守大學校長蕭介夫（如圖）接受本報專訪，暢談創意治校理念，找出優勢與可能性，雖然少子化導致全台各校招生困難，但義守學生不減反增，並創設全台唯一的學士後醫學系外國專班，專收邦交國外籍生，採全英語授課。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

由於少子化導致全國各校面臨招生困難，但義守大學學生人數不減反增，校長蕭介夫說，他秉持「創意治校」理念，以做研究精神來治校，找出優勢與可能行，例如義大有國際化校園，廣招來自50多個國家的外國學生，並成立國際學院，以全英語教學。

此外，在很多人高喊拓展國際醫療主張下，義大創設全國唯一的「學士後醫學系（外國專班）」，一方面幫助國家，另方面培育邦交國醫療人才，這些人未來也都是全球醫療網絡重要接點；至於「後中醫學系」每年吸引近2000人報考，國考百分百過關，成績斐然有目共睹。

蕭介夫表示，義守大學設有原住民學院，學生人數約700多人，排名全國數一數二，為創造多元校園環境，舉凡國際型活動，例如AUAP、義大與理工學院簽約，均會安排原民生與國際來賓互動，藉由多元文化交流，強化彼此語言溝通與拓展國際視野，他相信創造有利於學生的校園環境，自然會吸引學生來就讀意願。

蕭介夫說，義大連續兩年獲得「創新創業中心示範學校計畫」補助，為教育部指定的全臺11所示範大專院校基地，更是彰化以南唯一的私立綜合大學。

他表示，國際認證、學歷加值、集團優勢、8年教育部教學卓越肯定等，都是義大獲得學生青睞原因。香港最愛，馬來西亞學生喜歡，「新南向」東南亞學生也喜歡來義大參加遊學團，學習中文體驗文化等。

(中國時報)

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