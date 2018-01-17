追討燃料稅 國庫進帳2558萬

2018年01月17日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

法務部行政執行署針對欠繳汽機車燃料稅，指示全台13分署16日同步強力執行，共計追討2558萬1322元，另查封欠繳民眾汽車93輛、機車2輛、不動產246筆及挖土機、電腦設備、木雕等物，1名翁姓民眾欠繳燃料費及稅款14萬元案，被查封北市吉林路土地建物，執行署強調，若仍不繳納，不動產近日就會拍賣。

行政執行署表示，近年來監理機關移送欠繳汽、機車燃料使用費案件量爆增，2017年度移送達126萬3054件。因此指示全台13個分署同步執行，針對滯欠金額排名前50名者，加強重點執行。

經統計13分署共追討欠繳金額2558萬1322元，查封汽車93輛、機車2輛，另有查封不動產246筆及挖土機、電腦設備、木雕等動產，成果豐碩。若民眾再不繳納，將擇期拍賣，以抵償欠費。

其中全台滯欠金額排名第1名之水泥製品批發公司及關係企業，總欠合計高達128萬4022元，經台北分署調查資金流向，並命公司負責人到場說明，負責人自知事態嚴重隨即至分署辦理分期，第1期繳納65萬元支票，後續將於2個月內繳清欠費。

台北分署針對轄區1萬9126人、4萬2535件欠繳案，欠費總額為4374萬8565元，被列管的50大欠費戶台北分署轄內有8人，16日追討欠繳金額516萬8664元。

曾姓民眾欠繳6萬5000元，日前查封他新北市新店區北新路土地，曾隨後繳清稅費；謝姓民眾欠費4萬元，查封新店區檳榔路不動產並拖回謝名下汽車1部。另新店區某駕駛訓練班繳清欠稅費23萬；2家遊覽車運輸業公司也繳清20萬元稅費。

(中國時報)