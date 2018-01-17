蘇有仁長子曝光 接棒意味濃

2018年01月17日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

政治人物第二代接棒再添一人？從政40年的新北市議員蘇有仁，最近在三鶯地區推出的廣告文宣中，首度和長子蘇泓欽同時具名，在地方投下一顆震撼彈。儘管蘇有仁表示，這次的市議員選戰還是由他上陣，但外界推測蘇泓欽仍有機會上場。

從鎮民代表一路當選縣議員、鎮長、市議員的蘇有仁，堪稱是新北市的政壇長青樹，雖然在市議會裡算是「銀髮族」，但蘇有仁天天走山林步道、打形意拳，體能狀況甚至比不少年輕小夥子還要好。

即將在年底登場的市議員選戰中，廖本煙、張瑞山、林水山等政治人物，先後表態要讓兒女接續政治香火，原本被各界認為仍將親自參選的蘇有仁，卻在最近一份在三鶯地區散發的廣告文宣中，首度讓長子蘇泓欽與他共同具名，引發地方熱議。

蘇有仁在這份引用民間監督聯盟月前公布新北市議員問政成績中，霸氣表示自己是同選區議員在議會表現的「第一名」，但多數民眾卻不是被第一名吸引目光，而是對「蘇泓欽」議論紛紛，不少里長及支持民眾，更是直接打電話到服務處向蘇有仁詢問。

蘇有仁表示，長子蘇泓欽從澳洲昆士蘭科技大學取得電腦通訊工程碩士後，返台考入某公營銀行擔任電腦工程師，學歷豐富，他確實有意讓兒子接棒，也將在農曆年後開始讓兒子跟隨他四處跑行程。

至於蘇泓欽是否會在年底選戰中上陣？蘇有仁表示「還是由我自己來選」。但部分地方人士認為，蘇泓欽上陣也會是蘇有仁的另個選項，不容忽視。

(中國時報)