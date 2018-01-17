原民fu遇見現代藝術 匯集在部落

出身花蓮港口部落的阿美族藝術家伊祐‧噶照，近年來以漂流木或木塊為主體，搭配幫浦、水龍頭或水管等現代工業產物，表達他對環境議題的關注，去年獲花蓮縣文化局公共藝術專戶補助，將作品「kahicera'an集在這裡」留在部落。（花蓮縣文化局提供）

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中國時報
／花蓮報導

出身花蓮港口部落的阿美族藝術家伊祐‧噶照，近年來以漂流木或木塊為主體，搭配幫浦、水龍頭或水管等現代工業產物，表達他對環境議題的關注，去年獲花蓮縣文化局公共藝術專戶補助，將作品「kahicera'an集在這裡」留在部落。

「kahicera’an」是阿美族語「匯集在這裡」的意思，部落族人也稱漂流木或魚群匯集的地方為「kahicera’an」，作品頂端開口似迎接每一個匯集的可能，象徵每一滴水或每一個人落在世界的各個角落，最終水會滲入土壤再流入海裡，滋養著天地萬物，讓生命生生不息。

伊祐·噶照說，透過作品傳達「匯集」之意，而人們走過千山萬水，或許有一天會在某個角落相遇，豐富彼此的心靈和生活，這次能在自己出生地，創作屬於原生家鄉的作品，格外令他振奮及開心。

「kahicera’an匯集在這裡」去年從4項競爭計畫脫穎而出，獲花蓮縣公共藝術專戶補助之「kahicera’an匯集在這裡」公共藝術案，日前在石梯坪設置完成，活動開場由部落耆老進行祈福，接著「項鍊樂團」演唱，述說創作理念與在地文化，並邀集在地居民與遊客參與作品彩繪。

花蓮縣文化局局長陳淑美表示，讓公共藝術作品匯聚人們、凝結記憶和情感，使石梯坪不僅是東海岸重要的旅遊景點，成為深具文化意涵的場域。

(中國時報)

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