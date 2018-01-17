酒測送辦 男驗血證清白

2018年01月17日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

劉姓男子去年5月開車，不慎擦撞到路邊臨停的大貨車，中壢警方到場幫劉男酒測達0.58毫克，劉男喊冤稱根本沒喝酒，1小時後被帶返派出所用感知棒、其他酒測器重測為0，被警方硬送公共危險罪。桃檢認為機器可能出錯，對劉姓男子不起訴處分。

劉為證明清白，自費到醫院抽血檢驗證實無酒精反應，承辦員警也證稱劉男外觀無異狀，對於酒測器前後測出數據不同，導致遭法律對待天壤之別，民眾只能自求多福。

37歲劉姓男子去年5月5日傍晚5點多，駕車行經中壢區珠江街和五華街口，擦撞到陳姓男子臨停在路邊的大貨車，中壢警方獲報處理，對劉男實施酒測，酒測值竟高達0.58毫克，劉男驚訝直喊冤，強調根本滴酒未沾，不解酒精反應何來，但仍被依公共危險罪嫌送辦。

劉男為證明自己清白，自費到醫院抽血檢驗，證實體內無酒精反應，並向檢方強調當下用另一台酒測器檢測，結果也是零。

檢方傳喚現場處理員警，他坦言劉男毫無異狀，應對進退正常，根本不覺得有喝酒，看到酒測值達0.58毫克也「很驚訝」，且之後以感知棒、其他機器重測、抽血等都沒有酒精反應，研判第一次檢測可能異常。

桃檢檢視所有數據，和一行人說法相符，不排除第一次檢測的酒測器發生故障，在沒有其他證據證明劉男有酒後駕車下，予以不起訴處分。

(中國時報)