台南巷弄 重現葉石濤蝸牛巷

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中國時報
／台南報導

台南巷弄潛藏豐沛文化，市府文化局陸續完成12處歷史街區改造，甫竣工的保西、沙淘宮歷史街區，是文學家葉石濤筆下「蝸牛巷」場景。

石板鋪面選用葉石濤文學沿途搭配蝸牛裝置藝術，北接新美街、南臨總趕宮街區，延續清朝古街道紋理，當地8家老屋也配合立面改造，新思維走入老街道，古味新意並存。

保西宮、沙淘宮2座廟宇為街區核心，前者是五條港安海港支流番薯港末端，後者為「濱海之地浪湧淘沙」意象，區域輻射五條港及赤崁文化園區，延續清領時期如保西宮街、中元巷、南巷、北巷等古街道空間紋理，結合葉石濤筆下歷史街道，形成豐富內涵的文化場域。

代理市長李孟諺16日視察時說，巷弄是台南最大的資產，大家沿著石板路探索，就能找到精彩的街區，市府也將繼續協助有意願整修立面的老屋，讓街區回復昔日樣貌，更可保有乾淨、優雅的姿態。

文化局長葉澤山說，過去3年進行歷史街區老房子立面改造，迄已完成約80戶，讓居民意識老街存在價值，今年，配合「前瞻計畫」其中的補助各縣市潛在文資修復計畫，中央原訂補助50％、屋主負擔50％，台南市預計申請2000萬元經費，加碼20％，針對60年以上老屋提供補助。

目前，鹽水、玉井申請立面景觀改造意願最高，府城中正路則為市府指定改造區，期以林百貨為中心，延伸到中國城，預計從7戶改造起，他也提到，位於中正路與國華街口、昔日「戎座」戲院，屋主也有意願重現原來的面貌。

文化局說，戎座戲院於1915年開幕，與當時宮古座、大舞台和世界館並稱台南4大戲院，經歷時代演變，1946年更名赤崁戲院，戲院歇業後，目前為藥妝店，礙於外牆均被招牌廣告擋住，無法窺見外貌，一旦戎座戲院外觀重現天日，可望帶動中正路立面景觀改造效益。

(中國時報)

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