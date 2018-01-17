禽流感升溫 雲林設化製車檢疫站

西螺交流道下的防疫站16日再度啟動。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

今年1月以來各縣市傳出的禽流感疫情來勢洶洶，雲林縣有3家死禽畜的化製廠，為防運輸車散播疫情，設於西螺交流道「道之驛」商場旁的防疫站16日再度啟動，來自外縣市運送動物屍體的車輛必須經消毒並取得證明文件才能進入化製廠。

雲林縣府公告自16日起至3月31日止，進入雲林縣的化製車輛須符合密閉式，經消毒後始得進入雲林縣化製場，違反者可處5萬元至100萬元罰鍰，雲林縣的化製車則在化製廠前消毒，不必開到西螺交流道。

縣內3家化製場每日約可處理83輛運輸車次的禽畜屍體，去年雲林縣占24輛，外縣市59輛。2017年雲林縣撲殺高病原性禽流感陽性場98場，76場雞場、12場鴨場、5場鵝場、5場火雞場。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國指出，入冬以來防檢局強化高病原性禽流感防疫策略採取二階段風險管理措施，第二階段從1月16日起至3月31日止，上市的屠宰鴨隻畜主應向當地動物防疫主管機關申請檢驗高病原性禽流感陰性者，才能送往屠宰。

鄭安國指出，1月至4月是禽流感好發期，2017年共發生66場占67.35％，2、3月就撲殺48場，原因是季節變換期。2018年1月以來，雲林縣防疫所已撲殺元長鄉黑羽土雞1萬5239隻、東勢鄉紅羽土雞1萬1000隻、古早雞1萬1160隻、北京鴨4000隻、虎尾鎮土番鴨800隻。

(中國時報)

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