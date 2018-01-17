陳師孟來了 新黨國來了

2018年01月17日 04:10 中國時報 包正豪

台灣政治真的是光怪陸離，而且有如長壽鄉土劇般地相同劇碼不斷上演，讓我們這群觀眾每天都有新的驚嚇。最新劇碼當然是監察委員補提名，而搶盡所有補提名人鋒頭的當然是陳師孟。應該可以這樣說，「陳師孟不出，奈天下蒼生何？」因為與陳師孟相比，其他監委補提名人根本就是碌碌無為，不值一提。

1月16日下午，陳師孟已經是陳監委，因為立法院已經同意了。這個結果完全不意外，畢竟自民進黨掌握國會多數以來，對於「民意」向來嗤之以鼻，心裡只有黨意，動輒要限期通過，要一字不改，毫無折衝妥協空間，所以名單提出後，審查同意不過形式而已。至於像陳師孟這樣的監察委員，他只需要迎合權力者的喜好，就能夠順遂地獲得主人所賞賜的骨頭，我們不應該奇怪。一個主張要廢除監察院的人，卻喜孜孜地接受監察委員補提名和任命，你還要期待他有監委的風骨，不如期待母豬會上樹。

我們要問的是，當像陳師孟這種人能夠通過國會審查同意成為監察委員，坐領部長級待遇，這背後的政治意涵是什麼？蔡英文總統或是民進黨政府提名這樣偏頗的人擔任職司風憲官箴的監察委員，要傳達怎樣的訊息給社會大眾？這才是我們應該關心的。陳師孟本身一點都不重要，他只不過是個代表性的工具而已。他存在的目的是要傳達訊息給社會大眾說：「看，連這樣糟糕的人都能當監察委員，所以有為者亦若是，要跟著黨走，做黨的好兒女。」

陳師孟說「阿扁沒有貪汙」，這是一個訊號，在告訴台灣社會「政黨力量是可以凌駕司法的。過去威權統治時期國民黨能夠操控司法，現在民進黨也可以。」

陳師孟說「要辦那些對綠迫害追殺，又對藍縱容護航的法官」，這還是對司法體系釋放一個訊號，在警告司法體系，不要違背民進黨新黨國體制的意思。如果不遂黨意，等著的就是監察權的彈劾。

陳師孟說「要追查辦理馬英九洩密案的法官」，這更是對司法的警告，而且已經挑好祭品，要殺雞儆猴，要用監委的威勢來霸凌法官，讓法官心生怯意，造成整個司法體系的寒蟬效應。

陳師孟說「王惕吾創辦《聯合報》時，收了國民黨2000兩黃金。」這是在警告媒體，要媒體「自律」，只能扮演好「民進黨新黨國體制喉舌」角色，而《聯合報》是被挑選出來要當榜樣的。

陳師孟說「《聯合報》的創立是國民黨給的第一桶金」，意在言外的是要把它打成國民黨黨產，然後強制沒收。到底王惕吾創辦人創辦《聯合報》有沒有收「山西布政司」的2000兩黃金，我們不得而知。但我們確知的是，陳師孟可是貨真價實的國民黨蔣介石第一文膽陳布雷「第一桶精」的產物，按照陳大監委的邏輯，黨產會應該要先把陳大監委給強制沒入為奴，用來贖罪啊！

立法院同意陳師孟的監委提名任命，本身不重要，反正沒有陳師孟，也有陳師孔或是陳師毛。重要的是，陳師孟的通過任命隱喻著民進黨新黨國體制的開始，司法體系和媒體是下一個要整肅收編的對象。偉哉，新黨國！（作者為淡江大學蘭陽校區全球政治經濟學系主任）

(中國時報)