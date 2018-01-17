從蔣經國思路，看清現世難局

2018年01月17日 04:10 中國時報 楊 渡

蔣經國過世30年，有些追念活動談及他一生對台灣經濟政治的貢獻。我正在重新整理台灣史，讀一些史料，有些是自己以前未注意的，在此提出來分享。

蔣經國對台灣改革的構想，依前美國在台協會主席李潔明對《蔣經國傳》的作者陶涵的說法，應是始於1981年，蔣經國派人傳話給他，說明未來的改革方向。他提出的綱領是：民主化、本土化，這兩者的前提是要有好的經濟發展，以及最重要的第3項「發展兩岸的工作關係」。

換言之，蔣經國不是後來才有改革構想，而是在美麗島事件過後不久即已成竹在胸。經濟發展不必明言，這是基礎。但民主化、本土化與兩岸關係，這三大方向作為蔣經國改革的「穩定之鼎」，是無可置疑的。

最近重讀至此，深感驚訝者，乃是發現這三條竟可作為判斷政權安定與否的參考。

2016年春天，馬英九即將下台前，我與日本《朝日新聞》前駐台北特派員野島剛聊天，他為了寫作《台灣十年大變局》一書而訪談多人。當時他對國民黨作為一個曾經的最大黨，從2008年的大勝，竟至於在8年內兵敗如山倒，都感到不可思議。我問他，作為見證者，從2007年採訪至今，如何看待？

他沉思說，作為一個局外人，他認為馬英九在外交上是一個勝利者，民進黨再不可能做得比他更好；在兩岸關係方面，馬英九也沒有失分，以「不統不獨不武」得到兩岸和平，在兩岸交流談判中得到那麼多對台灣有利的條件，這一方面也沒有失分；至於經濟，坦白說，日本也一樣，馬英九沒有多差。但馬英九輸在本土，他失去了本土派的支持，導致他的失敗，整個國民黨組織瓦解。

至於本土，他指的並不是王金平，而是普遍的台灣本土政治人物。

當時我雖未感到訝異，但覺得此君觀察果然犀利，切中要害。事實上，國民黨在組織系統上，把本土拆得離離落落，人心渙散。當時，我仍以為這是一個黨的組織改革沒做好，傲慢輕敵，導致本土地方系統離心離德，終於崩潰。但最近在讀到蔣經國所談改革方向時，方才明白，事情比這個複雜多了。

蔣經國體認到國民黨的權力中心是「外省人」，所以他要本土化，以本土精英作為民主化的配套，如此國民黨才有在地的基礎，不會變成一個「外來政權」，而她的兩岸政策也才不會無根，而有更深厚的民間基礎。

然而馬英九的問題在於急速發展兩岸關係的同時，卻未立好本土這一根支柱，疏離本土，尤其王郁琦主掌陸委會，連民間溝通都不會做，整個就崩潰了。太陽花學運所反的，雖然是號稱「反服貿」，但細問起來，根本沒幾個學生知道什麼叫「服貿」，真正反的只是張慶忠那偷偷摸摸的通過方式而已。那麼，問題在兩岸政策？還是其他地方？

從蔣經國的「民主化、本土化、兩岸交流」，這三大支柱看，失敗在本土化。而民進黨之能取得勝利，也在於此。

再以此觀察蔡英文現在的政策，也有可參考之處。蔡英文雖然以攻擊國民黨兩岸政策起家，但真正讓民間有感的，反而是所謂「黑箱作業」，以及「無能低薪」等，而真正讓國民黨垮台的，反而是基層組織的崩潰。但蔡英文拚命在兩岸上作功夫，將兩岸和平現況破壞得搖搖欲墜，等於拆了一根支柱，剩下民主與本土兩柱。但在民主上，對國民黨的追殺與違憲，已經連最保守的自由主義者都看不下去；而本土方面，對勞工運動的打壓，對一例一休的反覆幻變，對軍公教人員的明顯迫害，差不多基礎早已動搖。一鼎有三柱同搖，難怪民意支持度一落千丈。

我無意用蔣經國的標準，作衡量現在的尺，但以他的結構性思維來觀察，或許可以找到某些問題的根源。是的，問題不在兩岸，而是本土。蔡英文也不必怕承認九二共識，真正的危機是把本土的軍公教、工人都得罪光了，又不做好兩岸和平，內外交迫，民進黨還有什麼基礎？

前不久，一個知識分子剪了民進黨證，還在網上直言「這個政黨，我恥與為伍」，這是不是一葉知秋呢？（作者為作家）

(中國時報)