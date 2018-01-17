陳師孟的反民主邏輯

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中國時報

立法院臨時會行使監察委員被提名人陳師孟等11人同意權投票，民進黨團發出甲級動員令，在68名民進黨立法院黨團全員到齊支持下，陳師孟等11人都跨過同意權門檻，任期到民國109年7月31日止。

在投票前一天，國民黨主委王育敏質疑，陳師孟過去提倡廢監院，但現在被提名之後又覺得五權分立很好、監院有它的功能存在，要清除司法界存有的黨國餘孽，陳的邏輯前後矛盾。

陳師孟回應說，沒有矛盾。是因為時間讓他成長，他不完全認同五權分立，他認同的是四權，考試院始終都應廢除，但監察權應保留。王育敏追問，他是否被提名監委後才態度轉變？

陳師孟說，他擔任總統府祕書長時期，曾到立院備詢。當時擔任國民黨立委的洪秀柱，不滿他對前國策顧問金美齡對國旗反胃的發言，將他移送監察院提出彈劾。2、3年後，監察院給他的書面結果，認為他的發言有失總統府祕書長身分，要他回家反省。2015年監察院重新提名後，他想起這段往事，重念了《監察法》、憲法，發現監察權的行使對象包括司法人員，因此像是扁案、郭瑤琪案等案，都是司法對民進黨不公的情況，他才知道「監察權就是司法權剋星」。

事後，法官協會指出，陳師孟身為卸任政務官，政治立場鮮明，本不足為奇；但他在國會殿堂，並未指出司法「迎合藍營」、「迫害綠營」的具體情事，就批評司法「對綠迫害追殺」、「對藍縱容護航」，法官協會完全不能接受。

第5屆監委目前還有18名，是前總統馬英九於任內的民國103年提名。當時提名29名監委，立法院同年7月行使監委人事同意權投票，其中11名被刷掉；馬英九9月補提名11名監委，但立法院當時遲遲未排入議程。

依照陳師孟的思維邏輯，惟有當前民進黨員占絕大多數的立法院通過的法案，才算「政治正確」。將來不僅司法院的法官要接受「轉型正義」的檢驗，連馬英九時代選出的那批監委，也有國民黨「附隨組織」之嫌。「司法權」有問題，「監察權」要改造，四權中的「立法權」變成了「行政權」的橡皮圖章，中華民國還稱得上是個「民主國家」嗎？（作者為國立台灣大學心理學系教授）

(中國時報)

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