水利會淪民進黨囊中物

2018年01月17日 04:10 中國時報 曾志超

民進黨政府刻在推動《農田水利會組織通則》修法，欲將農田水利會改制為公務機關，表面上是要改革水利會，背後真正的目的卻是全面控制水利會。

民進黨第一次執政之初，於2001年修訂該通則第19條之1：農田水利會會長改由會員直接投票選舉之，並於2002年落實直選制度。修法的理由為：「由會員直接選舉產生，以落實自治原則。」經過10多年的運作之後，民進黨深覺農田水利會是地方的重要票倉，經過多屆的會長選舉，惟多數會長仍以支持國民黨居多，難以掌控多數水利會，於是改弦易轍，一舉將農田水利會改為公務機關，會長直接官派，水利會的資產全數充公，全面接手水利會，藉以操縱地方票源。

為了彌平既有勢力的反彈，推出兩階段改制的做法，將15個水利會會長及會務委員任期由2018年5月31日延長至2020年9月30日，因為這些今年任期屆滿的15位水利會會長中，有高達13位已經不能再連任，遠超過全國17位會長的半數，修法後平白延任2年4個月，讓多位原本反對改制的會長瞬間靜默無聲，大幅降低反對修法的聲浪。

倘若水利會制度改革有利於農業用水的使用效率，增進能業發展，吾等尚可忽略政府政治性斧鑿的修法，然而事實上卻剛好相反。台灣的農田水利會制度從日據時代已經運行許久，由於農民最熟悉農業需求，自治管理最能有效率分配水權，係相當良善的農民自治組織，完全符合國際倡導農民參與式灌溉管理之趨勢。早期會長選舉縱然曾發生賄選舞弊等事端，然透過歷次《農田水利會組織通則》修法之後，民進黨所稱的選舉問題已相當罕見。

若將水利會改制成公務機關後，非但違逆國際運行的趨勢，且首長變成官派，政治性任命不可免，可能推派完全不熟悉農業的人士擔任，如何更有效率分配水權？加上基層執行者變為公務員，處事的心態會有很大差異，尤其特定時期，需要24小時調控水源，實在難以想像公務員能夠全天候駐守崗位。未來當水源短缺時，農業用水恐被撥向工業用水，戕害農業發展。

農委會強調改制後能全面服務灌區內外的農田，並提到現在農田水利會會長及會務委員的選舉制度，致地方有選舉考量，不願意擴大服務範圍。這種說法也與事實相距甚遠，目前各農田水利會各有其灌區，在水源有限下，原則是優先提供灌區內的水源，有餘裕再提供灌區外的灌溉，而且不少灌區外位於山坡地上，根本是無法輸水的區域。這本是農田水利會運作的方式，與農田水利會會長及會務委員選舉毫無關係。

農委會強調，水利會改制為公務機關後可賦予公權力，取締水質汙染案件，保護灌溉水質，保障食品安全。然而，農業用水汙染的主管機關為經濟部水利署，未來若將防治汙染也納入農田水利會，反而會產生職權衝突的問題。水利會未來將降格為農村及農田水利署各分署或派出單位，層級遠低於經濟部水利署，如何解決水汙染問題？

由以上的分析可知，民進黨主張農田水利會應當改制的理由，完全是為了搶奪水利會的資源，不惜破壞民主法治的基本原則，侵犯憲法上的財產權與人民的結社權，違反釋字第518號解釋的精神。

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）

(中國時報)