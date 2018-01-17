2018年01月17日 04:10 中國時報 金容宣

一開年，國際政經局勢就展開重大轉折。中美角力與在亞太、南北韓的情勢更迭，美俄關係與美國執政當局內在風暴延燒不斷。接下來，有川普的國情咨文，不知道會再爆出什麼驚人言論，會如何牽動期中選舉與國際反應；2月分美國要換聯準會主席，日本、南韓、大陸與台灣的央行掌門人也將陸續退休或換人，勢必牽動國際匯市；3月分起陸續展開俄羅斯、義大利等大選。年底，台灣也有選舉。

除了政經事件，還有結構性的翻轉逐漸發生。因應英國脫歐，歐洲各國也聯合發展金融科技，要趁機取代倫敦的金融中心地位；法國積極振奮商業環境，進行困難的勞動改革。在大陸，為了環保問題，甚至可以臨時要求製造商停產，逼迫產業轉型。無論在什麼行業，都在討論如何運用新能源與人工智慧，電動車與無人駕駛幾乎成為所有汽車製造與零件業的顯學。

說穿了，大家都在尋求轉型。在變遷的國際社會中，無論是政治、經濟，還是產業競爭，各方都要爭取發言權與立基，發揮影響力。令人遺憾的是，台灣的政治人物並不談這些問題。

現在是數位化的世界，20年前還很興旺的錄影帶出租、相片沖洗等行業，幾乎消失殆盡。無論是生活、科技發展、產業與文明的演變，都加速進行，如果不知改變，就會消失。

但近期我們看到保險業因應現代客戶的生活方式，友邦人壽策略聚焦在發展新通路，南山人壽協助原來到客戶家收費的員工訓練轉型，培育現代新技能時，社會上肯定的人少，曲解事實或落井下石的人多，不禁令人為台灣的未來捏一把冷汗，用20世紀的方式面對21世紀的挑戰，是不是要等到被客戶拋棄，工作或企業完全消失了，大家才能覺悟轉型之必要。

在政治上，今年台灣年底又要選舉。對照美國與台灣的政治與選舉，美國有許多政策的辯論，健保、稅務、經濟議題，協助美國社會面對全球政經與社會轉型，台灣卻多是如何綁樁、換將打選戰的爭議。

每到選舉，都展現人心的趨向。世人透過選戰，探索未來的可能性，也透過選票，展現所期待的政經、社會與生活樣態。儘管台灣需要跟上的領域很多，但選民似乎無從就此找到解方，探索未來的方向，更遑論因應局勢、轉型的希望，未來被認同的「典型」。

在這個歲末年初、各界開啟新展望的時刻，台灣沒有轉型的氣氛，好像也不關心國際發生了什麼事。所以台灣政府需要思考怎麼轉型，企業和民眾也一樣，每個人都責無旁貸，要為自己的未來負責。面對風暴來臨，其中的要訣不是神奇的魔法，也沒有捷徑。只有了解世界的局勢，制訂清楚的願景，以堅強的意志與決心，苦戰實戰，才有機會開拓全新的局面。（作者為資深金融從業人員）

(中國時報)