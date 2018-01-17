司法不能這麼孬

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中國時報
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陳師孟不意外地經立法院同意成為監委，接下來，大家都在睜大眼睛等著看，這位儼然「綠色恐怖份子」、完全不受控的超級自走炮，將會為憲政體制，乃至整個政壇，甚至包括提名與支持他的蔡英文總統和民進黨，帶來什麼樣不可測的禍害。

不過首當其衝的，應該是包括檢調法院在內的整個司法體系，因為陳師孟擺明了就是衝著要「整頓」司法而來！外界大概沒想到，監察委員一向被譏為無牙的老虎，如今竟然在陳師孟滿口就是要「辦藍不辦綠」的恫嚇下，出現了空前的威力，好像監察權真的要在他手裡活過來了。可悲的是，監察權似乎是生猛了，但卻可能變成被扭曲的吃人老虎！

陳師孟最大的恐怖在於，他不僅擺明了就是要用意識形態、黨派立場來行使監察權，而且還點名那些辦過扁案、郭瑤琪等綠朝政務官的司法人員，通通都要被他重新「辦過」。更荒謬的是，他連審理中的個案，都敢放言要干涉，如此干涉獨立審判，輕蔑司法人員的品格專業，當然對所有檢察官、法官造成寒蟬效應。

陳師孟的狂妄囂張、偏激且大言不慚，足以令人毛骨悚然、歎為觀止；怪的是，整個司法體系不分藍綠，竟然這麼溫柔敦厚，被人如此羞辱看輕，只有微弱的哀鳴、小聲的抗議，如此「反彈」也真叫人開了眼界。

陳師孟如今的言論，加上以後可能的作為，預示著整個憲政體制的災難，司法體系過去已經被譏為麻木不仁的恐龍，現在更被糟蹋到如此不堪，難道真的那麼孬，完全沒有更嚴正的態度，可以出來捍衛司法的尊嚴嗎？

(中國時報)

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