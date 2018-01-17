北檢與李登輝的諜報戰

2018年01月17日 04:10 中國時報 徐宗懋

北檢與李登輝有什麼關係？表面上當然沒有關係，但就諜報作戰逆向操作之關聯來看，引人深思，可能成為本世紀兩岸諜報戰的謎。

北檢有關周泓旭與王炳忠的共諜案新聞稿，有如一場滑稽戲，對大陸體制十分陌生，說法可怕，卻又沒立刻抓人，還被逼問得支支吾吾。真正高明的諜報操作不是派人夜裡去翻箱倒櫃，而是以反向作法引導人心，所以結果往往才是真相。北檢最後的效應會是，檢察機關羅織罪名搞烏龍，蔡英文行政治壓迫，威信大失，原來跟著北檢追殺的綠嘴成了呆瓜，新黨則普獲同情，選舉獲勝。從這個角度看，北檢本身反而更具有共諜的嫌疑。

至於李登輝，早年參加中國共產黨，是被確認的早期共諜，自首後還被監管多年。他在國史館的口述歷史中，談到曾經參加「新民主同志會」，並且加入中共。後來該會的5人中，李蒼降、李薰山、林如堉3人均被槍決，陳炳基逃往大陸，只有李登輝在台灣活下來，後來平步青雲當上國民黨大官，接著又變成台獨導師，連蔡英文都跟他擁抱過。時下看法是，李登輝不斷背叛，媚日反中，說法反覆。這個看法很表面，李所造成政治效應高度一致。試看以下的分析：

一、天安門事件後，大陸青年興起崇美心理，1995年李登輝刻意挑起台獨，誘使美國派出航母，勾起了中國人有關西洋船堅炮利的國恥感，崇美瞬間變成反美，民族主義熱情燃起，大陸政府不費吹灰之力獲得了年輕人和一般百姓的強力支持。

二、由於美國航母駛進台海，迫使大陸深刻體認落後就要挨打，全力發展經濟和軍事，20年後經濟超過日本、直追美國，軍事力量快速壯大。

三、李登輝美化日本殖民主義，讓台灣年輕人因為被日本殖民而更文明幸福，讓他們沉溺在被殖民統治的幸福感裡。如此心理上接受了自己可以被統治的，這為未來被和平統一打下了重要的精神基礎。

四、李登輝藉由挑撥矛盾，製造台灣內部的對立，讓台灣不斷地弱化，如此台灣的體制對大陸將沒有吸引力，也就對大陸政府不具威脅。由於反覆的內耗，台灣的經濟長期停滯，有利於未來大陸對台的和平統一號召。

五、李登輝以「政治受難者」的名義，替被槍決的中共烈士平反和補償，這是重要的伏筆，未來兩岸和平統一之後，在目前白色恐怖受難者紀念碑上再刻上中共烈士的名字和黨職，瞬間就可豎立台灣島上紅色革命的光榮傳統，這項恩澤當然也會擴及今天的周泓旭與王炳忠，真是高瞻遠矚啊！

李登輝做法所形成的效應，其實是高度一致的。就是讓台灣、日本快速弱化，而大陸則相對快速強大。即使到了今天，台灣還有一大堆年輕人傻呼呼地圍繞著李登輝，這種逆向操作力量無窮！你覺得我說的都是天方夜譚嗎？請記住每20年李登輝都有一個全新的面貌，李走了以後，如果爆發更多令人驚訝的資料，毫不讓人意外。最近李登輝公開支持跟綠營鬧翻的柯文哲，他準備踢開民進黨的跡象已逐漸顯露出來，到底最終是為誰服務呢？北檢和李登輝在諜報作戰上的技巧，確實令人驚嘆不已。

(中國時報)