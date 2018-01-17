2018年01月17日 04:10 中國時報 張競

日前淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲在北社演講後接受訪問時，脫口說出使用飛彈攻擊三峽大壩之語，引起戰略學界口誅筆伐，大陸媒體還以尊重其在白日作夢的自由予以嘲諷。但就整個事情所受社會關注來說，必須深思背後所隱含意涵。

蘇紫雲是綠營中少數專攻國防專業之青年學者，民進黨中對於大陸研究與軍事戰略本來就是弱項所在，蘇紫雲在事後極力澄清與還原事件全貌，但是對其本人聲譽來說，確實業已構成傷害。

其次就要想到，蘇紫雲本人曾經於上次綠營執政時期，在國防部襄贊機要；其在求學階段抱持此等先制攻擊與決戰境外觀點，其實亦不是祕密，但是經過實際參與政務歷練後，理應瞭解此議絕不可行，所以才會在失言後，立即加以解說補救；但檢討最初回應媒體答話時，還會發生引喻失義狀況，確實令人相當遺憾。

在此還是希望其能從中獲取教訓，對外公開發言謹慎斟酌字辭本來就是挑戰，亦希望社會各界能夠多予寬貸，不要輕易就全盤否定青年學者未來學術發展空間。畢竟還是要考量到，北京對此初步處理基調顯示，官方尚未認真追究其發言動機，難道台灣社會在接受不適切發言氣度與尺度上，還比不上中國大陸嗎？

但事件發生後，政府在輿論譁然時仍相應不理，顯然就低估此事在兩岸關係上的重要性。因此吾人必須提醒政府高層，目前兩岸關係壞到接近谷底，若不謹言慎行，勢必雪上加霜。在發生此種招致誤解失言事件時，更要盡速應對澄清，避免升溫失控。

兩岸在敵我矛盾沒有徹底溝通解決前，整建軍備是項不得不為的戰略選項；但是在考量所有軍事選項時，務必遵循既有理則與法令規章。否則像此「飛彈打大壩」神來之筆，讓雙方軍事觀察家與政治評論家丈二金剛摸不著頭腦，對雙方互信只會減分，絕對無法穩定兩岸情勢。

同時更要務實解讀近期共軍機艦在周邊活動，究竟是要如何加以詮釋？其實社會各界若問，我所受威脅程度，若有此事是否將增一分，若無此事是否能減一分，就可理解這些海空軍事動態，民眾所受誤導程度有多嚴重。

最後要提醒，社會也應質問建軍選項，就約制對岸動武決心，我所欲產生嚇阻效應，若有此選項是否能增一分，若無此選項是否將減一分。假若用飛彈打大壩，不足以嚇阻動武決心，反而激發出「早日斬草除根，以免夜長夢多」思維，此事反而弄巧成拙，變成招惹麻煩的禍根；這是用腦想想就知其絕不可行的事，所以還是拜託別鬧了。

（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)