應對美府會熱情 要先務本

2018年01月17日 04:10 中國時報 陳一新

最近數月以來，美國府會似乎對台灣熱情擁抱，讓人過度興奮。雖說小國固然無法完全操控自己的命運，但總要曉得趨吉避凶，才不致「被人賣了，還幫人數鈔票。」

繼去年上半年國務院將我國列為「反恐盟國」之後，去年下半年又不排除將台灣納入「美國國家戰略」與「印太區域戰略」之內，加上美國聯邦參眾兩院去年通過《2018年財政年度國防授權法》。今年伊始，聯邦眾議院又通過《台灣旅行法》與「台灣重返世衛大會法案」。一時之間，頗讓民進黨官員興奮莫名，中國大陸則緊張萬分，生怕牽動中美台三邊關係。

就蔡政府來說，美國對台灣的支持當然多多益善。從戰略思考來看，既然兩岸關係很難回到馬英九政府時期的熱絡，除了猛抱美國大腿外，恐怕也別無他法。不過，雖然美方有些動作，諸如派遣官員視察我國一艘先進醫療艦、邀請我國空軍與陸戰隊赴美受訓等，似乎與我國相當「麻吉」，但是美國迄未明言要將台灣納入「美國國家戰略」與「印太區域戰略」體系。儘管蔡政府一心一意要融入美國大戰略，但更要審慎操作，以免讓人產生一廂情願的印象。

此外，雖然某些國務院官員對大陸啟動M503與銜接航線與台灣受到威脅一事表示同情，但一則木已成舟，大陸在這些航路上空已經飛了兩周；二則美國在聯合國與許多國際組織的力量逐漸式微，對台灣已愛莫能助。在體諒美國力不從心的壓力與顏面，我國應視情況「適可而止」，以免讓華府覺得幫助台北會成為一種負擔。

當美國行政部門都已經「心有餘而力不足」，我國就算全力卯足勁用在國會山莊上恐怕也很難力挽狂瀾。美國與我國斷交以來，聯邦參眾兩院支持台灣的法案不知凡幾。最讓柯林頓政府擔心的一項挺台議案，莫過於1999年的《台灣安全加強法》。由於該案對台灣國防、外交與國際組織全面支持，嚴重侵犯行政部門的自由裁量權：因此，柯林頓政府全力予以封殺。後來，國會終於學乖，知道將完整法案打散，「化整為零」地透過修正案的形式，逼迫行政部門接受。

儘管如此，蔡政府若是對美國國會友台或挺台法案依賴過深，恐怕可能又犯了「昧於情勢」的錯誤。雖然「美台軍艦互訪」修正案建議行政部門進行雙方軍艦互訪，但真正賺到的還是美國國防部，因為中國大陸再也不會拒絕美艦造訪香港。同樣地，《台灣旅行法》若在參院通過，也會成為美國行政部門不爽中國時的一項反制措施。因此，立法部門對行政部門的侵權行為，有時反而成為美國制衡中國的一項政治工具。

蔡政府也不用想太多，而應該致力於改善國內經濟，正所謂「君子務本，本立而道生」，才是因應美國府會熱情擁抱台灣的最佳方法。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)