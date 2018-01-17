2018年01月17日 04:10 中國時報 楊方儒

最近向時報出版董事長趙政岷請教新書發行事宜。聊到去年的書市慘況，他對未來2到3年表示不樂觀。書市360億產值「被腰斬」，不過就是短短幾年內發生的事情！在行動網路時代，需要「特定時間與空間」才能閱讀的紙本書，確實被手機打敗了。

我創立台灣第一家原生移動媒體KNOWING，接連出了幾本書，包括即將出版24位植劇場新秀演員心路歷程的《就想演戲》一書。線上內容呈現的方式，台灣確實有很多的探討與嘗試，但對出版業與媒體業來說，能夠推出更多的「產品」，顯然才是能夠賺到真金白銀的唯一套路，如何能夠在資源與資金都貧乏的前提下，從線上到線下，從軟體到硬體，推出更具整合力與想像力的產品，讓消費者願意買單，是最大的挑戰。

很多朋友問我，植劇場有很多早已成名的演員參與，為什麼不以他們為本書的主角？我只回了一句話：年輕人更有未來！

在歐美日韓，乃至於急起直追的大陸，影視娛樂業的產業鏈愈趨完整，對演藝事業有興趣的年輕人，能夠得到多元的培訓課程，「出道」的人生目標，不再遙不可及。反觀台灣，縱使許多高中、大學設有演藝科系，但往往缺乏實戰、計畫性的訓練模式，對演戲有興趣的年輕人，難以發表作品，走不進最真實的表演場域。

更嚴重的是，台灣培養好的優秀演員，如今全都跨海到大陸去拍戲了！不論是早期的吳奇隆與蘇有朋，近期的彭于晏與趙又廷，全都在大陸掙得一片廣闊天空。相較於大陸戲劇的高額片酬，台劇如今陷入小格局、小成本、小製作的「三小」窘境，大牌演員們自然遠走高飛，回不了頭。

「大家可能已經發現我們的戲劇在惡性循環，好像都沒有進步，市場越來越萎縮，老闆也越來越小心，結果就是不會賺錢的戲就不太可能拍！」植劇場總監製王小棣對我說，大環境越來越糟，年輕演員是第一個遭殃的，他們越來越難出頭天。

從啟動素人海選，王小棣在短短1年多時間內，順利培育出24位「小Q演員」，接連參與這8齣戲的演出，更在第52屆金鐘獎奪得佳績！新生代演員精彩的演技表現，不僅讓觀眾與粉絲們大飽眼福，更緊密串起影視圈的世代連結。《花甲大人轉男孩》即將登上農曆年檔期，在去年賀歲國片全數慘敗的前提下，更值得粉絲們用腳投票。

這是我的出版初衷，雖然年輕演員沒有社會普遍知名度，粉絲也少得可憐，以他們為主題，出書肯定是虧損的！更可惜的是，在植劇場第1季結束後，24位小Q演員經紀約四散，我非常期待有更多優質經紀公司，長期扶植他們成長。（作者為KNOWING新聞創辦人暨總編輯）

(中國時報)