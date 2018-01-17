口罩魚、冰山魚…蔡沛珊諷汙染

2018年01月17日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

悠游水中的魚，卻戴上口罩或被糖果紙包覆；綠蠵龜身上背著長髮公主，卻是住在鐵鋁罐、保特瓶搭建的城堡中。新銳台灣藝術創作者蔡沛珊的作品看似童趣，卻如糖衣般包裹著嚴肅的海洋生態議題。紛繽的塑料泡泡，則一如蔡沛珊自小的過敏體質，不時地引爆。

過敏體質 很關心生態

台灣出生，13歲時便因為過敏、氣喘體質而移民加拿大，蔡沛珊回憶：「在加拿大那幾年，氣喘幾乎不藥而癒。」然而24歲回台灣，一下飛機的那一刻，氣喘又發作，讓她感慨：「台灣的環境怎麼了？」從小，蔡沛珊極容易因為海鮮而過敏，但她反而是每到不同海域都會以「嘗鮮」來感受在地生態。「一次在台南吃生蠔，很新鮮！但入口才3顆吧，同行友人就看我從胸部到脖子開始脹紅，緊急送醫。」

「其實海洋汙染不單是台灣海域的問題，隨著洋流而來的汙染、全球暖化，都不是關起門來能解決的。」蔡沛珊的《冰山魚》，魚背上背著冰山與逐漸融化的冰淇淋；日前在香港南南教育基金會慈善晚會上，以最年輕藝術家之姿拍出150萬港幣的作品《承載》，綠蠵龜身上亦是各種人工垃圾，經歷從異國看故鄉島嶼，蔡沛珊更希望以寫實、易懂的畫面來喚起共鳴。

作品港拍 飆150萬港幣

「剛回台灣的時候，很驚訝水怎麼會是這樣的味道，不論怎麼煮過，仍有去不掉的消毒水味。」如今對這樣的味道習以為常的蔡沛珊，則以生活中也習以為常的事物，如紅白塑膠袋來表現《相似的容顏》，畫面中大塑膠袋張口吞下小塑膠袋，一如海龜張口將塑膠袋視為水母而誤食，蔡沛珊說：「但最後，食物鍊是來到人類的體內。」

面對空汙，人們戴上口罩亦是生活中習以為常的畫面，蔡沛珊讓魚也戴上口罩，並提問：「如果魚戴口罩很奇怪，怎麼能視而不見環境汙染呢？」對應於《果》把魚包裝在糖果紙中，蔡沛珊看來，魚吃塑膠微粒一如海中世界把糖果視為毒品，「是誘惑，也是『因果』的『果』。」

曾經很長一段時間蔡沛珊右手受傷只剩2隻手指能動，以為必須從此放下繪畫夢的她轉而任職於建設公司，近2年她終能全心投入繪畫創作，曾36小時不眠不休完成以壓克力顏料烘烤出大小泡泡的《泡》，她說：「看似美麗的壓克力泡泡其實也是塑料，在泡沫消退後，只有最細膩處才會在畫布留下痕跡。」她也以此期許從生活細節開始，關注自己生活的這塊土地。

(中國時報)