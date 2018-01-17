汪正翔單眼拍世界 雜點變亮點

攝影師汪正翔（陳信翰攝）

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中國時報
／專訪

攝影師汪正翔左眼近乎全盲，右眼只剩0.2的視力，看東西都是糊的，讀書、看手機必須掏出隨身攜帶的放大鏡，憑著對攝影藝術的熱愛與執著，持續用鏡頭關注周遭的景物，去年獲得台北藝術攝影博覽會「TIVAC攝影獎」評審特別獎，備受肯定。

汪正翔表示，成為攝影師要歸功於已經過世的母親：「是她買給我第一台相機，讓我明白，我可以拍照。攝影和藝術，距離我沒有那麼遙遠。」

問：談談您的視力。

答：我的視力問題是遺傳。我出生沒多久就被檢查出兩眼黃斑部病變。醫生判定我的視力會漸衰退，大約30、40歲就會全盲，幸好現在還能看得見。

出社會才體會到視障者面對的環境，一般人畢業當兵，我當時因為視力因素，第一次拿到身心障礙證明，不用當兵，從此才意識到我是視障者。

問：進入攝影世界的機緣？

答：大約2000年左右，我就讀台大歷史系時，我媽就買給我和我哥一人一台數位相機。我當時還不懂要怎麼拍照，只是覺得我好像可以做這件事。

我媽很疼我們，但她不會明講。她不會說我們可憐之類的話，只會鼓勵我們做任何事，對於看似可以增強我們視力的東西，她幾乎是不加思索的買給我們。直到歷史所碩士畢業後，我想出國讀藝術，覺得學繪畫、雕塑，好像來不及，就決定學攝影。

問：你如何形容你眼中的世界？

答：像老舊的電視，一切事物佈滿五彩的雜訊，也像夢，暗暗糊糊的，有很多光影在閃動，無法看清楚形體。不過我太習慣了，習慣到覺得這些雜點本來就應該存在，講起來或許還蠻炫的。

去年得獎的作品，我就是用相機拍攝螢幕和螢幕裡的畫面，讓螢幕上的髒汙與影像合在一起。這有點像我對於世界的感覺，永遠有雜點在其中。

(中國時報)

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