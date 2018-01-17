林金鍊祖孫跳鍾馗 為眾生覓新家

傳統藝師林金鍊很高興傳承有望。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

跳鍾馗是傳統民間除煞儀式，用於傳統戲曲開台、廟宇開土、祈福等，不僅程序繁瑣，禁忌也多，在在增添傳承困難度，幾乎要成為絕響，如今傳承有望。

高齡84歲的傳統藝師林金鍊，是全台極少數還在從事以懸絲傀儡跳鍾馗的藝師，舉凡國內的雲門劇場、西門町紅樓、我國駐法巴黎文化中心開幕，以及國內往年重大公安事件，都曾邀請他跳鍾馗除煞。他表示，現在好不容易有人肯學、也學得來，要把一手絕活，傳給孫子林承德和布袋戲新銳藝師郭建甫。

林金鍊表示：「跳鍾馗不是人人都學得來，操偶或許可以練習，但是修習術法、符法的使用方式，還要保護自己和眾生，很耗時耗力，最重要的是心要正。」

林金鍊出生布袋戲家庭，父親林祥是新竹景春園布袋戲團長，他的懸絲傀儡跳鍾馗技藝，正是傳承自父親。當年林金鍊曾拜入已故布袋戲大師李天祿門下，因念白和操偶都很有天分，成為李天祿的得意弟子。但後來因布袋戲沒落，又心繫跳鍾馗，他決定從事家傳的懸絲傀儡跳鍾馗。

林金鍊表示，為了讓現代觀眾親近跳鍾馗技藝，他將跳鍾馗表演藝術化，猶如劇場表演。

林金鍊的孫子林承德，現年17歲，他自小在阿公身旁耳濡目染，對跳鍾馗特別有興趣，林承德說：「別人5、6歲時是看卡通，我是看阿公跳鍾馗的錄影帶，而且不斷重複播放，樂此不疲。」

他表示，「我從阿公身上學到很重要的觀點，那就是鍾馗爺並不是抓鬼，祂比較像『房屋仲介』，是為眾生另覓新家。」

(中國時報)

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