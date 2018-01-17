小紅莓主唱生前陷極度憂鬱

2018年01月17日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

桃樂絲擔任小紅莓樂團主唱後，讓樂團享譽國際。（法新社）

90年代紅遍全球的愛爾蘭搖滾樂團「小紅莓」(The Cranberries），台灣時間16日凌晨傳出主唱桃樂絲歐里歐丹（Dolores O’Riordan）在英國倫敦希爾頓飯店過世，享年46歲。桃樂絲發言人在聲明中證實「小紅莓主唱與樂團在倫敦進行短暫錄音行程」，是「突然死亡」，目前死因仍成謎。

根據《TMZ》報導，桃樂絲過世前幾周曾跟友人透露處於「極度憂鬱」狀態。她飽受精神疾病困擾，2013年雜誌《LIFE》報導，她8歲起遭信任的人性侵長達4年，企圖嗑藥自殺。2014年她在飛機上抓狂攻擊機組人員，隔年被確診患有抑鬱狂躁型憂鬱症。她接受《Metro》訪問時說：「這個病有兩個極端徵兆，可以是非常沮喪和黑暗，對喜歡的事情完全失去興趣，也可以是非常狂躁。」

小紅莓去年因桃樂絲背痛與其他健康問題取消歐洲巡演，她宣傳新專輯《Something Else》時坦言職業生涯中大部分時間都在對抗憂鬱症和心理健康問題。其中〈Rupture〉歌詞「誰來救我救我救我，什麼來救我救我救我，你在我心中埋了一個洞，在我的聽覺鑿了一個洞」，就是在敘述憂鬱症發病時的痛苦。

《滾石》雜誌曾於1995年描述桃樂絲「是幫助小紅莓成為U2後最偉大的音樂專家」，小紅莓風靡全球，曾來台開過3次演唱會。

金曲曾被王菲翻唱

她的金曲也被許多歌手翻唱，如〈夢〉（Dreams）就被王菲翻唱成廣東歌〈夢中人〉，並作為電影《重慶森林》插曲。王菲早期唱腔被認為受桃樂絲很大影響，對此，王菲好友邱瓈寬表示，沒特別詢問王菲感想，邱對桃樂絲英年早逝感到惋惜，在社群網站轉發小紅莓的歌作為悼念。

(中國時報)