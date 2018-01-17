林志穎光腳搶鮮JJ錄音室

2018年01月17日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

林志穎今年出道屆滿25年，預計4月推出個人專輯，由林俊傑（JJ）擔任製作人。林志穎許久未進錄音室，謙稱稍嫌生疏，一定要光腳唱歌，他打趣說：「這樣有接地氣的感覺，才唱得好。」他表示在籌備時，JJ主動提議要幫他量身打造新專輯。

JJ力挺林志穎，將自己新成立的「JFJ聖所」錄音室提供給他錄音，笑說：「比我還搶先，害我自己都很嫉妒。」「JFJ聖所」開幕時，林志穎帶著大兒子Kimi到錄音室參觀，在虛擬攝影棚裡玩得開心。

認識近20年

身為製作人的JJ，表示會用「天使」般的鼓勵，對林志穎進行「魔鬼」般的訓練，每一首歌都會親自錄一個自己的版本，一字一句帶他進入情緒。不料林志穎是完美主義，每每聽到JJ所錄製的版本，總認為自己技巧不如JJ的一半，放話：「不要把我當朋友，我一首歌都錄一個晚上。」希望要求嚴格，不要放水。

2人第三度合作，林志穎表示：「JJ從小聽我的歌長大，認識到現在快20年了，從剛來台灣一起玩車，到現在拿那麼多獎、甚至成立工作室當老闆，我是JJ公司第一個案子，他相當有壓力。」

林志穎合作後看到JJ對音樂認真、執著態度，「就跟我愛車一樣的心情，自己就完全放手、百分之兩百信任，就像我音樂上的伯樂，很謝謝他的用心」。

(中國時報)