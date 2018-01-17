藍正龍撂英文 怨洋演員NG

藍正龍在《殺無赦》飾演醫生戴桓。

友善列印
中國時報
報導
藍正龍演出《殺無赦》有大量動作戲。

由藍正龍、鄧家佳主演的愛奇藝電視電影《殺無赦》1月初上架熱播，該劇改編自經典美劇《Chosen》，並在澳洲當地取景拍攝。藍正龍原以為只有簡單的英文台詞，沒想到正式開拍後，卻有多場和外國演員對話的戲，他笑說：「我中文都講不好了，雖然英文不是太差，但還是有壓力。」有幾次他戰戰兢兢地總算把英文台詞全講完，卻遇上外國演員NG，讓他當下無限哀怨。

藍正龍拍《殺無赦》在澳洲待了兩個月，期間愛妻周幼婷曾帶著女兒跨國探班，他也利用劇組休假空檔帶妻女到處遊玩，除了帶她們到當地的嘉年華活動和知名景點外，他回憶自己在市集玩投籃遊戲、帥氣為女兒贏得大熊娃娃，他笑說：「現在她每天抱著娃娃睡覺！」這次的拍攝讓他留下很多美好回憶，如果有第二季，他願意降價演出。

比照好萊塢規格

藍正龍透露，《殺無赦》拍攝比照好萊塢規格，劇組有完善的前製作業且注重拍攝工時，固定周休二日，所有人員住宿也是五星等級。製作單位以高規格拍攝，對現場細節同樣要求，藍正龍提到有一場戲拍不到他的臉，但為求逼真，導演仍要求他躺在地上，有時是一個鏡頭不OK，導演也要求從頭再來，拍攝過程細膩辛苦，但看完正片後卻讓他覺得相當值得。

(中國時報)

彭佳慧想家 嘆視訊抱不到 李朝永見周遊誇像個公主

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。