藍正龍撂英文 怨洋演員NG

2018年01月17日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

藍正龍演出《殺無赦》有大量動作戲。

由藍正龍、鄧家佳主演的愛奇藝電視電影《殺無赦》1月初上架熱播，該劇改編自經典美劇《Chosen》，並在澳洲當地取景拍攝。藍正龍原以為只有簡單的英文台詞，沒想到正式開拍後，卻有多場和外國演員對話的戲，他笑說：「我中文都講不好了，雖然英文不是太差，但還是有壓力。」有幾次他戰戰兢兢地總算把英文台詞全講完，卻遇上外國演員NG，讓他當下無限哀怨。

藍正龍拍《殺無赦》在澳洲待了兩個月，期間愛妻周幼婷曾帶著女兒跨國探班，他也利用劇組休假空檔帶妻女到處遊玩，除了帶她們到當地的嘉年華活動和知名景點外，他回憶自己在市集玩投籃遊戲、帥氣為女兒贏得大熊娃娃，他笑說：「現在她每天抱著娃娃睡覺！」這次的拍攝讓他留下很多美好回憶，如果有第二季，他願意降價演出。

比照好萊塢規格

藍正龍透露，《殺無赦》拍攝比照好萊塢規格，劇組有完善的前製作業且注重拍攝工時，固定周休二日，所有人員住宿也是五星等級。製作單位以高規格拍攝，對現場細節同樣要求，藍正龍提到有一場戲拍不到他的臉，但為求逼真，導演仍要求他躺在地上，有時是一個鏡頭不OK，導演也要求從頭再來，拍攝過程細膩辛苦，但看完正片後卻讓他覺得相當值得。

(中國時報)