Lara椎疾復發癱床上

Lara和姊姊開公司，凡事都要一手包辦。

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中國時報
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Lara（左）相中羅維真的編曲才華，和她合作將不少中英歌曲做有系統結合。

梁心頤（Lara）和姊姊合開公司「妹妹娃娃」，除了做音樂，還推出自製旅遊節目，工作滿檔，但也因此導致她椎間盤突出舊疾發作，曾一度痛到無法下床，不管站著、坐著也都會痛，去年年底跨年活動及MV拍攝行程都差點開天窗。

Lara表示，以前背部就受過傷，但椎間盤突出的毛病，大約是在她25歲成立公司的時候才首次發作，她某天睜眼醒來，突然發現自己沒辦法下床，嚇得趕緊叫姊姊幫她掛急診，她無奈笑說：「我是一個會耐痛的人，不舒服撐過去就好，但有時撐不過去，一個動作就癱瘓，一兩天連走路到廁所都很困難，我也很苦惱，還沒30歲就這樣。」現在她盡量讓自己作息正常、鍛鍊核心、減少搬重物等。

盼春天推出新輯

她近期在網路推出組曲，最新曝光的是「撕裂組曲」，和羅維真合作的〈連名帶姓x踮起腳尖xOnly HumanxUndone〉，從去年8、9月就開始籌備，直到將張惠妹的〈連名帶姓〉加入後，整首歌才底定，她打趣說：「朋友覺得我唱〈連名帶姓〉很好聽，可能我習慣唱杰倫寫的歌吧！」雖然不能上架販售，但她仍希望做出高品質作品，把歌曲做有連貫性的結合。

她預計今年春天推出新專輯，過年還要到美國邁阿密演出，行程滿檔的她，感情卻空窗，她坦言近一兩年來有些灰心，「不管是不是我提分手，都要花很多時間走出來，會覺得很累，怎麼好像每次結果都一樣，到最後還是一個人。」

(中國時報)

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