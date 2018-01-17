王大陸兄弟情延伸戲外

2018年01月17日 04:10 中國時報 鍾志均 報導

王大陸片中個性直爽、講義氣，還會挑戰挑釁耍狠戲。

王大陸主演警匪題材電影《英雄本色2018》15日在北京舉行首映，王和王凱、馬天宇3人片中感情要好，該片講述黑道大哥與手下兄弟的兄弟情誼，王大陸片中飾演為兄弟赴湯蹈火的義氣小弟。片中他幾次開口說：「你怕了嗎？」將角色挑釁的情感變化演繹到位，獲不少觀眾好評。

丁晟說該片有別於吳宇森經典的原版《英雄本色》，表示許多橋段都有更改，會讓影迷有不少驚喜。他爆料王大陸很善於「自我發揮」，好比拍攝片中某場床戲時，指令一下，只見王大陸立即脫個清光。

被讚私下貼心

26歲的王大陸片中大展兄弟情，戲外也有個自18歲陪他至今的髮型師好兄弟Brian。近來王的微博出現一名3歲小女孩，陪他四處工作，原來該女是Brian的女兒。王大陸因《我的少女時代》暴紅後，大陸工作量激增，Brian跟著自己跑上跑下，無暇照顧家人，於是王向Brian說「可以帶妻女一起工作」，目前他們一家人留在北京。

Brian說王大陸平時貼心，會照顧人，「只要他覺得你對他好，他會對你好一百倍。」他說某次在慶功宴上，王大陸醉後吐真言，「你（Brian）要好好照顧老婆和小孩，工作就交給我！」更大方承包Brian的生活費，包括平日出外的機票費用全由王大陸負責。

(中國時報)