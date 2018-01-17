變身17歲少女 黃嘉千喊夭壽

2018年01月17日 04:10 中國時報 林淑娟 專訪

果陀劇場音樂喜劇《愛呀，我的媽！》去年熱賣狂演21場，今年3月16日即將再登國家戲劇院三度加演。劇中「靈魂交換」母女檔黃嘉千、關詩敏（小關）接受本報專訪，回想兩人在舞台上最難的「變身」，必須挑戰詮釋17歲少女的黃嘉千，餘悸猶存大喊：「真夭壽！」歌唱選秀出身、才22歲的關詩敏，則坦言自己演戲太慢開竅，「我一直有很多問題、且狀況外，是讓眾人擔心著急的對象！」連曾國城都為她開「課後補習班」！

在關詩敏眼中，私下喜歡粉紅色的黃嘉千，飾演17歲少女算是「本色演出，」但黃嘉千坦言，她只有穿著少女，平常根本不會出現少女的動作，「所以我必須看小關怎麼演她的樣子，我看她、她看我，我們互相拷貝對方。」為幫助關，黃嘉千甚至還會先演一遍，讓關錄下來一次次揣摩、模仿她的神情動作，兩人都歷經了創造角色的痛苦過程。但所有辛苦都值得，因為當演出這場早上起床、母女已靈魂交換的變身戲時，黃嘉千還沒說任何一句台詞，光是一個「掀被」的動作，就已讓全場觀眾知道「她們變身了」。

關詩敏開竅慢受關心

多年前從選秀節目出道的關詩敏，演出《愛呀，我的媽！》之前，僅有一次拍攝偶像劇《那刻的怦然心動》的演戲經驗，她說一開始所有人都在教她如何在表演中打開自己，但她卻總在狀況外，沒有發自內心而只是機械式，讓所有人都替她擔心。黃嘉千說，小關很棒、很努力，但當時就是沒開竅，「她直到開演前不到兩周、第二次整排時，才終於比較知道自己在幹麼。」

黃嘉千表示，《愛呀，我的媽！》2017年演出時，因果陀已太久沒做音樂劇，所以未正式開票就已預售出8成票房，宣傳海報還沒印好已完售，她當時常被親朋好友追殺拜託幫買票，但真的一張票也沒有。雖然從以前就被恩師李國修教育「不能問觀眾有多少，就算只有一個人來也要演」，不過這樣的票房佳績確實讓搭順風車的她很開心，甚至有種錯覺，覺得自己好像可以賣票。她透露有位大陸女鐵粉，竟然21場每一場都飛來台灣看，場場都買「6排13號」她的生日數字位置，最後一場謝幕後，粉絲還等在後台門口，拿著21張票根攤開要讓她簽名，她忍不住笑罵粉絲：「根本瘋了啊！」

(中國時報)