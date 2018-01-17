啖和牛嘗龍蝦饗受浪漫

台北國賓大飯店A CUT牛排館在情人節當天推出限定套餐，前菜將義大利魚子醬及法國黑松露奢華入菜，主菜有日本及美國和牛可選。（台北國賓大飯店提供）

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中國時報
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台北萬豪酒店INGE'S Bar & Grill情人節套餐的前菜有法國進口生蠔，主菜則是海陸料理都嘗得到。（台北萬豪酒店提供）

今年西洋情人節正巧落在小年夜（2月14日），讓這個最濃情蜜意的節日更有慶祝氣息，各大飯店內的餐廳紛紛推出節慶限定餐飲，讓想表達愛意的戀人享受「燈光美、料理佳」的甜蜜情人夜。

在牛排館界名聲響亮的台北國賓大飯店A CUT 牛排館，推出含2道前菜、湯品、牛排、甜點和飲品的情人節晚間套餐，前菜將世界3大珍饈中的義大利魚子醬及法國黑松露奢華入菜，招牌牛排主菜則有日本神戶和牛紐約克牛排、日本近江和牛紐約克牛排、美國愛達荷州極黑和牛肋眼牛排、美國愛達荷州極黑和牛A CUT牛排等，4種油花分布精美的日本及美國和牛選擇，每位4350元+10％起。

馬頭魚香氣撲鼻

位於台北萬豪酒店20樓、擁台北市「千萬夜景」的INGE'S Bar & Grill也為情人節設計大餐，以法國進口生蠔做開胃菜，最搶眼的前菜是搭配干貝、甜菜、比利時紅菜、紅葡萄柚的「紅色情人節」料理，主菜的部分海陸料理都吃得到，有炭烤龍蝦和炭烤煙燻美國肋眼牛排（或羊排），7道式套餐每人3600元+10％。

台北君悅酒店寶艾西餐廳以繽紛春日為主軸，融合水果、花瓣、九級和牛等食材，推出6道式情人節套餐。主餐除了澳洲和牛九級沙朗牛排佐松露醬汁，也有特殊的油封迷迭香風味馬頭魚菲力佐蒔蘿青豆泥，因為加入法國進口雞油蕈，讓透著迷迭香的魚肉細緻又富彈性之外，更顯香氣，套餐每位3200元+10％。

(中國時報)

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