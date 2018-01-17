張榕容眼技多虧陳凱歌

2018年01月17日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

陳凱歌（右一）帶著張榕容（右二）在日本替電影首映造勢。（取材自微博）

張榕容主演的電影《妖貓傳》（日版名為《空海》），15日在東京舉行首映，張榕容現學現賣，隨主持人用日文與現場觀眾打招呼，表示來到東京感覺「很奇妙」，因為這裡是電影中日本僧人空海真實生活過的地方。她詮釋的楊貴妃獲日本觀眾一致好評，其中在馬嵬驛的一場戲，眼神絕望又充滿愛意，她透露導演陳凱歌幫了大忙！

張榕容身穿一襲極具傳統東方風韻的長款禮服裙，優雅大氣，她說當時陳凱歌為了達到更好的效果，親自幫她搭詞，她聽到陳凱歌講出「楊玉環，妳願意嗎」這句話時，真的讓她覺得自己就是楊玉環。張榕容入行多年首度飾演真實歷史人物，她坦言壓力不小而角色本身不是她最大的壓力來源，真正讓她感到緊張的是與陳凱歌的合作，「不是導演凶，導演非常重視細節，從電影最細微的布景，到台詞，哪怕僅僅一兩個字的語氣都十分用心打磨。」

染谷將太盼再合作

她也因《妖貓傳》首度與染谷將太和阿部寬兩位日籍演員合作，對於阿部寬，張榕容言語間滿是敬意與欣賞：「阿部寬是很專業、很用心也貼心的演員，能和這樣的超級巨星合作真的是太開心的事了。」至於染谷將太，兩人沒有直接對到戲，不過染谷將太稱張榕容「很有喜劇天賦」，盼未來有機會合作喜劇片。《妖貓傳》將於2月24日在東京公映。

(中國時報)