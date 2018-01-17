2018年01月17日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

全新Santos de Cartier之金屬表帶具備QuickSwitch快拆及SmartLink鍊結設計，配戴者毋須工具即可快速替換及調校表帶長度。（Cartier提供）

Cartier於2018 SIHH中主打Santos de Cartier系列，並於表帶上採用全新QuickSwitch快拆設計，可以輕鬆創造出多變造型。（Cartier提供）

Revelation d’une Panthere表款，900顆金珠會隨著配戴者手腕擺動，於表盤上展現經典美洲豹圖騰。（Cartier提供）

A Lange & Sohne Triple Split表款是史上首枚可以進行多個小時比較計時功能的機械追針計時碼表，並可測量長達12小時的分段計時和提供參考時間，售價13萬9000歐元（約合新台幣510萬元）。（A Lange & Sohne提供）

Piaget品牌代言人萊恩雷諾斯（右）、名模Doutzen Kroes（左）與品牌首席執行長Chabi Nouri一同現身於品牌展示區前。（Piaget提供）

Piaget Possession系列腕表將品牌Possession珠寶系列中代表性的雙圈旋轉圓環融入表圈設計中，帶出女性全新的「Sunny Side of Life」正向生活哲學，價格約53萬5000元。（Piaget提供）

Roger Dubuis延續其賽車競速靈感，與Pirelli再續前緣推出引用輪胎宅的Excalibur Spider Pirelli自動上鏈鏤空腕表，定價約220萬元。（Roger Dubuis提供）

Piaget於開展首日再度刷新自我紀錄，推出表殼與機芯厚度總共僅有2釐米的Altiplano Ultimate Concept終極概念腕表。（Piaget提供）

第28屆日內瓦高級鐘表展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）正式揭幕，首日各家祭明星搶鏡，伯爵首發品牌代言人萊恩雷諾斯、積家簽下全新品牌大使班尼狄克康伯拜區、萬寶龍華裔品牌大使楊洋全到場；但真正令人駐足的大明星實藏展櫃裡。

Cartier 形而上奢華主義

「簡潔優雅、豐富卓越」是Cartier為新品下的總結，品牌重溫Santos de Cartier、Panthere、Baignoire等系列表款造型，但給予嶄新細節處理，主打的Santos de Cartier系列，以1904年推出的同名表款為基礎，維繫方形造型及8個裸露的螺絲裝飾，全新的表圈設計，讓表殼線條與表帶在視覺上融為一氣。

Santos de Cartier表款融入全新QuickSwitch快拆設計，金屬鍊帶更備有SmartLink鍊結，配戴者無須工具即可快速替換及調校表帶長度，能一次擁有兩種不同造型，代表性鏤空機芯亦首次運用於精鋼材質的Santos de Cartier表上。

Cartier美洲豹標誌則被Revelation d’une Panthere表款魔術般詮釋，隨手腕動作流動的900顆金珠，透過特殊液體及藍寶石水晶玻璃夾層雕刻，形成一幅稍縱即逝的美洲豹圖騰，是完美結合品牌工藝及美學的亮點之一。

Piaget 超越超薄新境界

展前才公布僅厚4.3毫米的910P，Piaget首日又再度刷新自我紀錄，推出Altiplano Ultimate Concept終極概念腕表，以表殼加機芯僅2釐米的厚度（約與2張明信片厚度相同），問鼎最纖薄手動上鍊腕表，並同步向1957年推出的傳奇9P手動上鍊機芯致敬；品牌花費4年研發的概念表款，大膽將原本需4層的機芯與表殼構造簡化為兩層，有特殊發條盒、改良滾珠軸承的調速器等5項專利構造。

Piaget為貼合其全新的「Sunny Side of Life」生活哲學，把展間布置成充滿陽光的熱帶泳池，乘勝追擊推出Possession系列女士腕表，利用表圈雙圈旋轉圓環設計，綴以鑽石、彩色寶石表盤等系節，形塑當代女人自信風采。

A Lange & Sohne 首枚三追針登場

A Lange & Sohne用瓦爾特朗格回顧片做開場，推出具備跳秒指針的1815 Homage to Walter Lange紀念系列表款外，也創造全球首枚可進行多個小時比較計時的機械追針計時碼表Triple Split；此表在品牌2004年Double Split創造累積長達30分鐘的比較計時基礎上升級，由3個按把操控的精準瞬跳測時機制，可提供長達12小時的分段計時及參考時間；有12層精密結構的複雜機芯，在計時功能啟動狀態下，仍可供給表款55小時動力儲存。

IWC 150周年百花爭鳴新氣象

適逢150周年的IWC，融合科技化LED螢幕的發表間中，以如系列表盤中的特殊藍色定調，接續有獨特跳時顯示的「致敬波威柏」特別版系列外，更打破一年主打一系列的手法，在葡萄牙、達文西、波濤菲諾、飛行員等4個系列下推出20餘款限量紀念表款，於表背蓋、橋板、自動盤上鐫刻150周年紀念圖樣，隸屬葡萄牙系列的恆定動力陀飛輪腕表，首將月相盤配置於表盤1點鐘位置搭配大複雜功能，實為系列亮點之一。

Roger Dubuis

取材賽車飆速

Roger Dubuis展區變身為一間純白實驗室，產品解說人員穿賽車服飾，隱喻與合作夥伴藍寶堅尼的淵源；品牌在聯名賽車表款外，更與經典輪胎品牌Pirelli再續前緣，將實際用於賽事上的輪胎植入表帶之上，Excalibur Spider Skeleton Automatic Pirelli自動上鍊鏤空腕表，即以不同顏色代表Pirelli旗下不同性能的輪胎特質，全新的純白色橡膠表冠，代表了可適用於高速、抗高溫的輪胎品項，搭配表款限時預購、限量的操作手法，也玩出令男人機械魂上身的飢餓行銷術。

(中國時報)