第28屆日內瓦高級鐘表展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）正式揭幕，首日各家祭明星搶鏡，伯爵首發品牌代言人萊恩雷諾斯、積家簽下全新品牌大使班尼狄克康伯拜區、萬寶龍華裔品牌大使楊洋全到場；但真正令人駐足的大明星實藏展櫃裡。
Cartier 形而上奢華主義
「簡潔優雅、豐富卓越」是Cartier為新品下的總結，品牌重溫Santos de Cartier、Panthere、Baignoire等系列表款造型，但給予嶄新細節處理，主打的Santos de Cartier系列，以1904年推出的同名表款為基礎，維繫方形造型及8個裸露的螺絲裝飾，全新的表圈設計，讓表殼線條與表帶在視覺上融為一氣。
Santos de Cartier表款融入全新QuickSwitch快拆設計，金屬鍊帶更備有SmartLink鍊結，配戴者無須工具即可快速替換及調校表帶長度，能一次擁有兩種不同造型，代表性鏤空機芯亦首次運用於精鋼材質的Santos de Cartier表上。
Cartier美洲豹標誌則被Revelation d’une Panthere表款魔術般詮釋，隨手腕動作流動的900顆金珠，透過特殊液體及藍寶石水晶玻璃夾層雕刻，形成一幅稍縱即逝的美洲豹圖騰，是完美結合品牌工藝及美學的亮點之一。
Piaget 超越超薄新境界
展前才公布僅厚4.3毫米的910P，Piaget首日又再度刷新自我紀錄，推出Altiplano Ultimate Concept終極概念腕表，以表殼加機芯僅2釐米的厚度（約與2張明信片厚度相同），問鼎最纖薄手動上鍊腕表，並同步向1957年推出的傳奇9P手動上鍊機芯致敬；品牌花費4年研發的概念表款，大膽將原本需4層的機芯與表殼構造簡化為兩層，有特殊發條盒、改良滾珠軸承的調速器等5項專利構造。
Piaget為貼合其全新的「Sunny Side of Life」生活哲學，把展間布置成充滿陽光的熱帶泳池，乘勝追擊推出Possession系列女士腕表，利用表圈雙圈旋轉圓環設計，綴以鑽石、彩色寶石表盤等系節，形塑當代女人自信風采。
A Lange & Sohne 首枚三追針登場
A Lange & Sohne用瓦爾特朗格回顧片做開場，推出具備跳秒指針的1815 Homage to Walter Lange紀念系列表款外，也創造全球首枚可進行多個小時比較計時的機械追針計時碼表Triple Split；此表在品牌2004年Double Split創造累積長達30分鐘的比較計時基礎上升級，由3個按把操控的精準瞬跳測時機制，可提供長達12小時的分段計時及參考時間；有12層精密結構的複雜機芯，在計時功能啟動狀態下，仍可供給表款55小時動力儲存。
IWC 150周年百花爭鳴新氣象
適逢150周年的IWC，融合科技化LED螢幕的發表間中，以如系列表盤中的特殊藍色定調，接續有獨特跳時顯示的「致敬波威柏」特別版系列外，更打破一年主打一系列的手法，在葡萄牙、達文西、波濤菲諾、飛行員等4個系列下推出20餘款限量紀念表款，於表背蓋、橋板、自動盤上鐫刻150周年紀念圖樣，隸屬葡萄牙系列的恆定動力陀飛輪腕表，首將月相盤配置於表盤1點鐘位置搭配大複雜功能，實為系列亮點之一。
Roger Dubuis
取材賽車飆速
Roger Dubuis展區變身為一間純白實驗室，產品解說人員穿賽車服飾，隱喻與合作夥伴藍寶堅尼的淵源；品牌在聯名賽車表款外，更與經典輪胎品牌Pirelli再續前緣，將實際用於賽事上的輪胎植入表帶之上，Excalibur Spider Skeleton Automatic Pirelli自動上鍊鏤空腕表，即以不同顏色代表Pirelli旗下不同性能的輪胎特質，全新的純白色橡膠表冠，代表了可適用於高速、抗高溫的輪胎品項，搭配表款限時預購、限量的操作手法，也玩出令男人機械魂上身的飢餓行銷術。
(中國時報)