踩RV公主鞋 孫怡帥氣跑趴

孫怡穿條紋褲裝搭Roger Vivier水晶休閒鞋，帥氣逼人。（羅永銘攝影）

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中國時報
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Roger Vivier花鑽網紗平底鞋，6萬5600元。（RV提供）
Roger Vivier粉橘色飾扣鞋，價格店洽。（RV提供）
Roger Vivier圖騰刺繡帆布托特包，8萬400元。（RV提供）
Roger Vivier Viv’ Cabas手提肩背包，14萬6000元。（RV提供）
Roger Vivier Viv’ Cabas 手提肩背包，12萬8000元。（RV提供）

Roger Vivier（簡稱RV）向來是皇室公主與千金名媛最愛，設計柔美、充滿女人味，近來為了迎合現代女性熱愛運動、勇於從事戶外冒險的風氣，品牌今年春夏推出球鞋、涼鞋，甚至還有拖鞋，孫芸芸的堂妹孫怡出席RV發表會，刻意挑了雙厚底涼鞋搭配帥氣褲裝，直呼：「真是太開心了。」

曾以禮服搭厚底拖鞋

從小在洛杉磯長大的孫怡，平日偏愛中性休閒的裝扮，尤其是厚底拖鞋更是她的最愛，15年前她出席派對時，就曾以禮服搭厚底拖鞋，還被好友數落一番，「以前穿拖鞋跑趴很奇怪，但這一兩年變得很時尚，只能說我跑得太前面了。」

RV品牌風格被定位為「公主的鞋子」，英國女王伊莉莎白二世就是穿著RV高跟鞋登基，風格柔美但不減氣勢。孫怡笑說，她的閨密好友幾乎都是品牌粉絲，雖然她自認不是公主，但這一季有很多舒適的球鞋、拖鞋，讓她愛不釋手，「我覺得我離RV愈來愈近了。」說完忍不住哈哈大笑。

V字設計融入鞋款

RV今年春夏重新演繹經典，除了經典飾扣外，也將「V」字型融入鞋款設計中，30年代Roger Vivier復古式簽名大量出現在包面和鞋子上。全新登場的Madame Viv’系列包款和鞋子，則以經典飾扣包裹皮革，方扣的稜角也修圓了，顯得更加奢華柔美。

(中國時報)

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