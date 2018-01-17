底特律車展 感受日本美學

底特律車展（Detroit Auto Show）雖在美國密西根州，但今年真正大爆發不是美系，而是持續強勢的日系品牌。HONDA、TOYOTA推出大改款旗艦房車，LEXUS、NISSAN、ACURA則聚焦跨界休旅車市場，不約而同訴求日本特有的工藝文化，從外而內展現日本職人的美學底蘊。
LF-1 Limitless跨界概念車
20年前，LEXUS在底特律車展首度發表RX 300一炮而紅，為其打開LSUV豪華運動休旅車市場並占有一席之地，今年LEXUS又在底特律發表全新世代的跨界休旅車型，展出LF-1 Limitless概念車，設計靈感來自於將金屬熔融之後鍛打成日本武士刀，從光滑、流動的質感轉變為堅實輪廓的過程。
LF-1 Limitless有著誇張的長車頭短車身比例，展現GT跑車氣息，緊湊座艙、22吋大輪及外凸的輪拱，充分展現肌肉線條；但同時與現有LEXUS車系傳承紡錘型水箱護罩的核心元素，不過LF-1 Limitless水箱護罩周圍並沒有鍍鉻飾條，而是採取LED，它的祕密功能是車主接近時會亮起迎賓。
至於LF-1 Limitless的內裝設計重點則是以日本待客之道-悉心款待（Omotenashi）的精神出發，儀表控台以手式感應取代傳統按鍵，大幅簡化儀表更能讓駕駛專注前方路況，助手席也受惠於簡化中控台設計，變得更為寬敞舒適；後座乘客更能享有更寬裕的腿部空間，並藉由後座獨立螢幕享受各項娛樂設施。
NISSAN認為SUV雖然源自於美國，但長久下來已呈現一種固定模式，希望能為SUV注入新鮮元素，於是將日本傳統的金工、木藝、織布等元素放進Xmotion概念車中，就連日本精神象徵的富士山線條也巧妙融入內裝設計之中，此車為6座3排設定的SUV，正好呼應多人乘載的市場需求趨勢。
Acura RDX內裝徹底革新
Acura RDX車系在美國連續3年銷售超過5萬台，今年在車展發表第三代Acura RDX Prototype，從更大膽、更獨特的設計方向發展，不僅車身降低、變寬，內裝更是徹底革新。INFINITI則以Q Inspiration概念車重新詮釋豪華房車，內裝遵循簡約風格，將乘客置於寧靜、寬敞的舒適環境，提供平靜、愉快乘坐感受。
車展新車介紹影片
Nissan Xmotion concept：https://youtu.be/SV_cEI45XBM
INFINITI Q Inspiration Concept：https://youtu.be/bEhi5NjsBbQ
Toyota Avalon：https://youtu.be/H4VaJOyssDU
Lexus LF-1 Limitless Concept：https://youtu.be/PQ5FIuyBpKQ
Acura RDX Prototype：https://youtu.be/qxDwLZ-p2jk
(中國時報)