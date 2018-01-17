底特律車展 感受日本美學

INFINITI Q Inspiration概念車具有清晰簡潔的線條及動感和自信的比例。（NISSAN提供）

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中國時報
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INFINITI Q Inspiration概念車內裝充滿未來豪華感。（NISSAN提供）
NISSAN Xmotion概念車外觀相當前衛，車頂造型有如日本武士或相撲選手特有的髮型。（NISSAN提供）
NISSAN Xmotion概念車內裝可見許多日本的木作、紡織等工藝元素。（NISSAN提供）
NISSAN Xmotion概念車後方內裝飾板擷取自富士山造型。（NISSAN提供）
LEXUS LF-1 Limitless概念車讓前後座乘客都能享有開闊的天空視野。（TOYOTA提供）
LF-1 Limitless概念車將為LEXUS開拓另一個跨界休旅車系，未來將與BMW X6或Mercedes-Benz GLC Coupe這類跑車化運動休旅車型競爭。（美聯社）
LF-1 Limitless概念車的內裝相當精緻且豪華，特別的是已將傳統的檔位設定放在方向盤6點鐘位置。（TOYOTA提供）
TOYOTA Avalon Limited擁有極為運動化與侵略性的視覺感，車身也變得更長、更寬、更低，以展現旗艦房車的架勢。（TOYOTA提供）
Acura RDX Prototype儀表控台螢幕提高至眼睛平視位置，中控台底部為是觸控板，手、眼的相對位置會比較像在使用桌上電腦。（HONDA提供）
第三代Acura RDX Prototype選在底特律車展首發，全新的外觀呈現一種低矮而寬廣的姿態。（HONDA提供）
BMW在底特律車展發表新款電動速克達C evolution，此車已在歐洲和中國上市，今年首度在美國開賣，其中長程版巡航里程可達160km，最高時速129km／h。（CFP）

底特律車展（Detroit Auto Show）雖在美國密西根州，但今年真正大爆發不是美系，而是持續強勢的日系品牌。HONDA、TOYOTA推出大改款旗艦房車，LEXUS、NISSAN、ACURA則聚焦跨界休旅車市場，不約而同訴求日本特有的工藝文化，從外而內展現日本職人的美學底蘊。

LF-1 Limitless跨界概念車

20年前，LEXUS在底特律車展首度發表RX 300一炮而紅，為其打開LSUV豪華運動休旅車市場並占有一席之地，今年LEXUS又在底特律發表全新世代的跨界休旅車型，展出LF-1 Limitless概念車，設計靈感來自於將金屬熔融之後鍛打成日本武士刀，從光滑、流動的質感轉變為堅實輪廓的過程。

LF-1 Limitless有著誇張的長車頭短車身比例，展現GT跑車氣息，緊湊座艙、22吋大輪及外凸的輪拱，充分展現肌肉線條；但同時與現有LEXUS車系傳承紡錘型水箱護罩的核心元素，不過LF-1 Limitless水箱護罩周圍並沒有鍍鉻飾條，而是採取LED，它的祕密功能是車主接近時會亮起迎賓。

至於LF-1 Limitless的內裝設計重點則是以日本待客之道-悉心款待（Omotenashi）的精神出發，儀表控台以手式感應取代傳統按鍵，大幅簡化儀表更能讓駕駛專注前方路況，助手席也受惠於簡化中控台設計，變得更為寬敞舒適；後座乘客更能享有更寬裕的腿部空間，並藉由後座獨立螢幕享受各項娛樂設施。

NISSAN認為SUV雖然源自於美國，但長久下來已呈現一種固定模式，希望能為SUV注入新鮮元素，於是將日本傳統的金工、木藝、織布等元素放進Xmotion概念車中，就連日本精神象徵的富士山線條也巧妙融入內裝設計之中，此車為6座3排設定的SUV，正好呼應多人乘載的市場需求趨勢。

Acura RDX內裝徹底革新

Acura RDX車系在美國連續3年銷售超過5萬台，今年在車展發表第三代Acura RDX Prototype，從更大膽、更獨特的設計方向發展，不僅車身降低、變寬，內裝更是徹底革新。INFINITI則以Q Inspiration概念車重新詮釋豪華房車，內裝遵循簡約風格，將乘客置於寧靜、寬敞的舒適環境，提供平靜、愉快乘坐感受。

車展新車介紹影片

Nissan Xmotion concept：https://youtu.be/SV_cEI45XBM

INFINITI Q Inspiration Concept：https://youtu.be/bEhi5NjsBbQ

Toyota Avalon：https://youtu.be/H4VaJOyssDU

Lexus LF-1 Limitless Concept：https://youtu.be/PQ5FIuyBpKQ

Acura RDX Prototype：https://youtu.be/qxDwLZ-p2jk

(中國時報)

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