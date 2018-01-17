2018年01月17日 04:10 中國時報 鄭順聰

4 鳳頭鸚鵡

天濛濛亮，女生宿舍中庭的雨豆樹，有瞳子轉動。

鳳頭鸚鵡醒了，禽爪撥了撥白色鳥羽，淡黃頭冠如菊花散瓣，猛然抖動，發出今日的第一聲鳴叫，嘔啞嘲哳……三隻鸚鵡都醒了，相偕展開翅膀，也展開了西子灣的清曉。

早起運動的人們，聽到鸚鵡叫聲紛紛抬頭望，只見那迷離的身影飛縱於山林間，衝破暗沈的蓊鬱，凌駕於樹冠之上，背後的柴山破出晨光，鸚鵡連一瞥都懶得，在空中盤旋、睥睨。

鸚鵡是這兒的老居民，日日翱翔遊蕩，腦組織皺褶中留存著往日記憶，就如柴山此從海中擠壓而起的珊瑚礁陸殼那縫隙間殘存的魚骨，海盜登陸柴山暗藏黃金，記憶也藏入鸚鵡的腦組織中，時不時喚叫出來，瞳子轉兩下，想起過去此處乃動物園，女生宿舍是長頸鹿之家，其下的Ｈ棟男生宿舍豢養著黑猩猩──鸚鵡順著柏油路飛翔而下，來到活動中心前，往昔豢養著老虎與獅子，螺旋般的腦迴深處時不時有吼聲傳來。

如常，鸚鵡在活動中心前的巨榕暫憩，這兒是三叉路口兼圓環，山路從女生宿舍那頭迤迤而下，盤旋到另一頭的武嶺而上。鸚鵡如常，沿西子灣海灘而行，獨裁者行館旁有鳥園，動物園遷移後鳥散，唯孔雀仍在，囚於精麗編織的鐵籠子內，一大早即起，對著晨間運動的人們展示華麗背羽，寶藍色的羽眼深藏淒美的傳說，三隻鳳頭鸚鵡輕蔑地飛過……孔雀雖美麗，鸚鵡的自由更珍貴，速速拍動翅膀前行，左翅邊是四合院配置的教學區，右翅乃幼稚園與海水浴場，晨泳者前撲後繼往大海游去。

陡然拉昇高度，三隻鸚鵡率爾翔過體育館與大禮堂，再過去是游泳池與操場，然後是汪汪大海。鸚鵡知道，當然知道，腦組織皺褶深處的記憶如波浪層層打來，沿著濱海道路而去，通往大學正門口的那座高塔。

迴轉，鸚鵡三百六十度大迴轉，正對行政大樓，門口有對巨獅鎮守著，鸚鵡輕輕鬆鬆鑽過文學院縫隙，來到四合院的中庭，佇於菩提樹上，眼前，是十樓高的圖書館。

在這之間，有座高臺，獨裁者的銅像死死而立。

5 因為遲到的緣故

就在此時，鸚鵡瞥見長廊那倉皇奔跑的身影：

「都是你害的啦！睡過頭啦！遲到了啊！」港立汗直流，邊走邊喊。

「還敢說我，誰叫你鬧鐘沒響！」修遠上氣不接下氣。

「要跟你說幾次啦！鬧鐘有響啦！否則隔壁的學長不會跑來敲門啦！我們沒醒，反倒是隔壁寢室的被吵醒啦！」港立反駁。

「反正就是你害的，誰叫你聊天要聊那麼晚！」

「是你愛聊的還怪我！」

「跑快一點啦！已經遲到啦！」

終於來到長廊開端的文學院，兩人三步併兩步跨至三樓，在教室門口肅立。此乃中文系唯一有冷氣的教室，門窄小，但相當厚重，修遠伸手去轉動冰冷銀亮的喇叭鎖，小心翼翼開門……

「下次再遲到就記你們曠課！」蔣老師厲聲警告，修遠與港立連聲道歉。

早上八點的「國學導讀」，嚴厲的蔣老師堂堂點名，曠課三次就當人，全班戰戰兢兢。

修遠與港立連忙找空位坐下，將書與筆記拿出來。

立式冷氣聲音轟轟，氣流又強又冷，鬱瘦的修遠禁不住，打了個噴嚏，前頭的女同學連忙閃開，抽出衛生紙擦拭衣袖，也遞了幾張給修遠。

「啊！不好意思，噴到你了。」

「沒關係啦！你看你滿頭大汗的，要擦乾淨免得感冒喔！」

蔣老師朝這頭望了過來，修遠擤了擤鼻涕，趕緊正襟危坐抄筆記。課程進行到十三經的著述者與內容，尤其是三禮：周禮、儀禮、禮記，是蔣老師的研究專程，講得口沫橫飛，不斷補充歷代說法與註疏，冷氣轟轟猶聽見紙筆快速劃動聲。

講著講著，話題一轉，蔣老師憶起求學時代，再度講起追求師母的往事，得意的分享追女友三字訣。

「就『快、狠、準』三字啊！有什麼好得意的，講那麼多次！」

修遠內心犯嘀咕，還是假認真望向講台，望著女同學一綹綹的黑髮……全班同學四十位，男生僅寥寥幾位，成功嶺大專受訓完，頭髮被剃得短尖如刺蝟呆呆坐在後排位置，勤奮的女同學搶在前頭勤做筆記，剛離開高中的圍牆與髮禁，女生自在地留起長髮，綁上馬尾，或燙直或燙起波浪捲……冷氣教室四望，修遠知道，那是他即將相處四年的同學啊……恍然想起新生報到那天，整座校園流動著稚嫩的大一生，剛開始還不知跟誰同班，隨即展開新生訓練，中文系坐在大禮堂最前排，修遠往後望，整排坐在一起的女同學們很快就熟稔了，姐妹淘般嘰嘰喳喳。

偌大的禮堂燈光昏黃，修遠如高中男生瞻望女校那般，隔著一股曖昧、神秘的霧氣。

6 自我介紹

回憶快轉到冷氣教室，霧氣漸散開，在學長姐的帶領下，他們這群新生依學號上台自我介紹，修遠腦中散亂的印象落實了，那是在大禮堂門口，自皮鞋拉上長筒襪，迎著海風笑容光朗的她：

「各位同學大家好，我姓梁，名宛若，來自台北。我很喜歡讀書，我從小就喜歡文學，能讀中文系讓我夢想成真。而且，我好崇拜我們學校的大詩人，我是為了大詩人才來西灣讀書的。」

當時修遠心頭想，是的，學校除了山海美景，最著名的是那位名揚中外的大詩人，修遠讀過他好幾本詩集。不過，梁宛若真的好漂亮，是班上所有的女生最耀眼的，聽說班上和外系的男生紛紛展開追求了。

「我叫王小玉，叫我小玉就好，我最討厭讀書了，但要聯考要升學的只好臨時抱佛腳考就考來這裡了。我最喜歡跟朋友到處玩到處吃，各位同學你們若有好吃好玩的要帶我去喔！我都要去啦喔！」王小玉講話連珠砲，也不知講到哪兒去了。輪到僑生，馬來西亞來的，名字很特別，叫莫雅芝了，講話帶濃厚腔調，修遠初初聽不太懂，只見粉白臉龐配一對酒窩，可愛極了……然後是位男同學，跟修遠都住武嶺但在二樓，當完兵靠加分考上的；再來的男同學也住二樓，是跳級生比大家少了一歲，像個小男孩，都是他的學友……再來位女同學，家住港都，黑眼窩很有魅力，眼睛如黃昏的波濤閃耀，聲音好溫柔，林怡夏。

羅港立就上台了，面對眾多學長姊同學，說每天必做的事是讀「社會新聞」，越血腥越殘忍讀得越仔細，又說他會條列分析事件發展，模擬案發現場，將殘忍狀況畫成圖。

全班一陣驚呼。

開學兩個月相處下來，修遠發現羅港立說謊，不要說老鼠蟑螂，連壁虎都怕，搔他的嘎吱窩像轉發條似的大聲狂叫。甚至，修遠張眼直視，好似射出光波似的，羅港立就嚇得到處躲，真是魁梧身材玻璃心，社會新聞只是填補他怯弱心靈的避風港。

第一節下課鐘聲響起，港立餓得受不了，拉修遠快步穿越菩提樹中庭，到對頭理學院地下室的福利社買早餐，港立兩三口將飯糰與調味牛奶吞完，修遠坐在福利社的飲食區座位，望見有人纏著劉照君說話：

「什麼？沒讀完《紅樓夢》！我都讀過六次、六次啦！我們讀中文系的一定要熟讀《紅樓夢》，也要把章頭詩背熟，例如第四十八回，……」那是修遠的同班同學，大家都叫他賈寶玉，呱啦呱啦地說，劉照君客氣地回答：「賈寶玉同學，你好厲害，你真的很適合讀中文系，可以說是當代的曹雪芹。」

「嘿嘿……嘿嘿……」賈寶玉忍不住笑出來，詭異地笑，尖銳地笑：「嘿嘿……嘿嘿……」

劉照君轉頭就問修遠：「大家程度都這麼好，真是厲害啊！我高中時只懂得乖乖讀書，沒想那麼多，我們班同學們都好有學問。修遠，聽說你高中也把《紅樓夢》讀完了。」

聽聞此語，賈寶玉如蒼蠅乍見爛肉，腳一跨就撲上修遠：「哎呦，跟你還不是那麼熟，原來你也讀過《紅樓夢》，那你讀幾次了呢？還有，你比較喜歡林黛玉、薛寶釵、史湘雲還是襲人？」

「一次半而已。」修遠回。

「那我再問妳，你比較喜歡林黛玉、薛寶釵、史湘雲還是襲人？」

「可以選劉姥姥嗎？」修遠回。

「你開什麼玩笑，劉姥姥都可以當你奶奶了，我跟你說，我最喜歡襲人了，偷偷跟你說，寶玉第一次那個那個，就是跟襲人……。」

劉照君成功地將煩人精、trouble桑丟包給修遠，消失於福利社中。（待續）

(中國時報)