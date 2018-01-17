2018年01月17日 04:10 中國時報 神隱

全場對和尚的功夫無不感到驚訝，沒想到白袍僧衣底下竟有如此威力，莫不是又使什麼神奇法術？然而方才汗水四濺的肉搏又是如此真實。

武士們仍不服輸，第二位緊接著下場，依然是個巨人，似乎又比剛才那位個頭更高，肉量也更多，膚色卻極為雪白，頭髮也是，是個白子，眾人高呼：「白虜！白虜！白虜！…」白虜本是異族對鮮卑人的歧視用語，此刻卻叫得像個英雄似的，本人也並未覺受辱，也許這又是西域風俗的不同。

但白虜胖歸胖，一上來便連翻三四個筋斗，對著和尚叫囂，表示我可是靈活得很，剛才那招對我沒用，接著他又用雙拳不停擊打自己的身軀，似是要與和尚比拳力。

這下可麻煩了，和尚的塊頭不到人家一半，雖然有肉，身形卻仍嫌單薄，恐怕一拳就要被打穿。但他似乎不擔心，也以雙拳捶打自己的胸口，示意對方先來，彷彿堅持就是要以力量對決，才能讓對方輸得心服口服。

這挑釁的動作，使得現場又是一陣譁然，這回嘲笑的意味沒了，卻是群情激憤的罵聲，這些沙漠惡棍眼力非常刁鑽，什麼樣的貨色沒看過？看了剛才的比試，大夥兒知道和尚並非花拳繡腿之輩，自是不敢小覷，然而膽敢小看沙漠人的實力，卻是不被容許的。眾人希望白虜一拳了結他的性命。

白虜不停揮拳大吼，雙眼通紅，現場轟鬧成一片，山谷不時有小碎石飄落，砸在眾人身上隱隱作痛，但沒人理會這樣的小事，只管眼前的戰鬥。就在白虜叫聲像殺豬一般全力助跑衝刺的同時，全谷亦殺聲震天，我心想完蛋了，和尚若不快使些法術，保證被一拳打到爆炸粉碎，納菲依在我身上不敢看，我感到溫熱的淚水在流淌，此刻看不到珠兒的身影，我猜她早就昏厥了吧？

就在白虜的左拳擊中和尚胸膛的瞬間，和尚卻火速將雙臂夾緊，胸肌穩穩夾住了對方的拳頭，也削弱了拳力，緊接著他整個人背部朝下躺在地上，雙足狠狠踹中了白虜的小腿，白虜失去重心，整個人頭下腳上翻了一圈，動作與落腮巨人如出一輒，落地時的巨響卻更駭人。不省人事。

和尚又勝，但現場只有我和納菲在歡呼。看來這些惡棍還是不服。（待續）

(中國時報)