綠營內鬥 染「獨」媒體！余天告御狀 要小英救救華視

2018年01月18日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

華視總經理郭建宏遭拔除，引爆公廣集團內鬥。民進黨新北市黨部主委余天昨當面告御狀，表示民視插手華視，董事長陳郁秀卻聽民視的，一個國家電視台這樣經營，誰敢碰？拜託陳郁秀收手，不要鬥得這麼厲害，但蔡總統不悅寫在臉上，要余跟行政院祕書長卓榮泰講就好。

政黨不牽涉媒體 指示文化部處理

為了華視的事，余天上周已致電蔡英文總統，祕書轉達蔡總統「政黨不要牽涉媒體」的意思，不過蔡英文昨還是指示行政院祕書長卓榮泰了解。而行政院昨晨輿情會報，也有人向賴揆彙報此事，賴揆當場僅示意知情。政院人士說，先由文化部進行了解，且蔡總統有指示，郭建宏解職紛爭還沒有塵埃落定，或許還有其他可能性。

製作人郭建宏於2016年12月擔任華視總經理，華視在1月11日召開董事會，拔掉郭的職務。公廣集團董事長陳郁秀並列出領導力不足等「七大罪狀」，說明郭建宏不適任。郭建宏則反擊他已將華視虧損降至一半。兩人互相攻訐，事情愈演愈烈，周三傳出余天為此「告御狀」 。

余天昨繃著臉走進中央黨部，他表示，不是要告御狀，華視是公廣集團，竟排擠電視專業人員，內鬥成這樣，「搖頭啊！」雖然總統說，黨政不要牽涉媒體，可是這是牽涉體制的事，有必要讓蔡總統瞭解。

蔡英文一進中常會，看起來就不高興，馬上手指余天，「余大哥，聽說你想跟我告御狀？不要跟我告御狀。」余天隨即回答，「我就是要告御狀啊！」蔡英文指著卓榮泰說，「你去跟他講。」話題暫時打住。會議快結束時，蔡突然轉向余天，「你不是要跟我告御狀？要說什麼？」

直言體制有問題 余籲陳郁秀收手

余天聽到總統關心自己的「訴狀」，立刻回答，「華視的事啊！」蔡英文再度指著卓榮泰說，「你去跟他講。」余天接著又說，「你難道不想知道真相嗎？」總統又指著卓榮泰說，「他會跟我講。」據轉述，余天準備的案子有被列在臨時提案。蔡英文後來問，這個案子該如何處理？卓榮泰回應，尚在溝通了解，余天是演藝圈出身，對這些事比較清楚。他將與余天溝通，再向總統報告。

余天會後受訪指出，總統尚未抵達前，卓榮泰已告訴他，華視案不適合在中常會提出，但他還是希望蔡總統能了解。余天說，民視插手華視，陳郁秀是比較聽民視的，或許陳有自己的人選，一個國家電視台這樣處理、經營，誰敢碰？

余天說，不要鬥得這麼厲害，「我希望她(陳郁秀)收手」，拿一小小的事開刀，這不是適不適任，而是體制問題。

(中國時報)