CIA華裔探員變雙面諜 害死12情報員

2018年01月18日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）15日以非法持有文件為名逮捕涉嫌破壞美國在大陸情報網的前中情局（CIA）華裔幹員李春興。美國媒體報導，他的被捕和至少18名中情局大陸線民被處死或監禁有關。不過，相關案件發生在2010年，FBI與李春興又多次交手，為何之前都沒逮捕？如今卻自投羅網前往美國也令人不解。

《紐約時報》報導，53歲前CIA幹員李春興（Jerry Chun Shing Lee，音譯，另化名為Zhen Cheng Li，音譯為李振成）因非法持有高度機密資料，15日晚間自香港飛往紐約時在甘迺迪機場被捕。

情報網遭滲透 FBI追蹤多年

李春興是歸化的美國公民，1982年到1986年曾在美國陸軍服役，1994年到2007年為CIA工作，受過監控、偵察、布建等訓練，也曾在大陸執行任務。後來因發展不順，帶著不滿情緒離開CIA，搬到香港居住，在一間拍賣行上班。

美國司法部表示，2012年，李春興前往美國維吉尼亞州和夏威夷旅行期間，FBI探員曾搜索他的旅館房間，發現他的行李中藏有2本小冊子，裡頭有許多手寫機密資料，包括CIA在大陸的線民名單、線民與中情局人員的交談細節，還有他們的真實姓名與電話等。

檢方指，小冊子裡的內容和李春興任職CIA期間呈報的資料相同。2013年5月至6月間，FBI共訊問李春興5次，他皆未透露任何小冊子的相關訊息，訊後返回香港，期間還與前中情局同事及官員見面，卻沒有把相關資料還給美國政府。

傳CIA設局 騙內鬼返美逮人

FBI尚未以間諜罪名指控李春興，僅指他非法持有文件。中情局發言人波伊德（Dean Boyd）以全案仍在偵查為由拒絕評論；李春興的聯邦公設辯護人也不願表示意見。

《紐時》去年5月報導，自2010年到2012年間，大陸處決了至少12名中情局線民，還監禁了至少6人。中情局追查「內奸」行動指向1名現居亞洲某處「前幹員」，但尚無足夠證據將他逮捕。

司法部官員拒絕說明，為何FBI發現李春興握有機密資料時，不馬上予以逮捕。有前情報官員表示，李春興明知自己被盯上還自行返美，讓他們難以理解，也有人猜測，可能是CIA以重回局內任職設局引誘。

除李春興之外，去年6月前CIA幹員馬洛瑞（Kevin Patrick Mallory）也被控向大陸提供機密資料。去年3月，國務院雇員克萊彭（Candace Marie Claiborne）對被控與陸方官員接觸一事對調查人員說謊。一連串的事件讓美方懷疑，陸方已鎖定前CIA幹員做為重要情蒐滲透對象。

(中國時報)