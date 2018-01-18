「浪費生命」 邱太三拒評陳師孟

2018年01月18日 04:10 中國時報 張孝義 、 張理國 、 王己由 ／台北報導 ／台北報導

監察委員陳師孟還沒上任，就成為司法界公敵，對於陳放話修理「辦綠不辦藍」司法官，法務部長邱太三原說的保守，指陳是政治語言，無法回應。17日再被媒體問到此事，他無奈地說，法律人如果要跟他們做政治上的回應或者口水，「真是浪費我們的生命」；前考試院長姚嘉文也認為，陳師孟應適可而止。

姚嘉文：陳要適可而止

邱太三表示，政治人物在很多場合都會有一些發言，面對這些發言很難讓人回應，做為一個法律人想告訴他們的是，一個民主法治的國家，任何案件都有法律規定的程序，有各項機制可以來處理大家所質疑的問題。法律人如果要跟他們做政治上的回應或者口水，「真是浪費我們的生命」。

也是法律人的前考試院長姚嘉文說，陳師孟是一介書生，事實上，法官百百種、律師也百百種，陳想要替扁講話，也不是在那種場合，「大家都討厭阿扁，你為什麼要這樣講」。

姚嘉文表示，陳師孟過去是陳水扁的部屬，但發言要適可而止，不需要在那種場合講那種話；而外界質疑陳師孟主張廢監察院，又要去當監委，姚說，應該是說，監察院要廢，但廢掉之前，該做的事還是要做。

通過提名 法界批荒謬

法曹協會也發表聲明，痛斥陳師孟事件荒謬離奇，陳明顯挑戰立法院行使同意權的最低審查尺度，立法院竟然仍以不少於其他被提名人的高票給予同意，說明同意程序已失去應有的憲政意義。

同意權制度 亟待省思

法曹協會指出，陳師孟所作有關陳水扁前總統、馬英九前總統所涉司法案件的評論，以及概括宣稱「司法對綠營迫害追殺，對藍營縱容護航」等，已先後有司法界發布「難以苟同」的說明，法曹協會認為此刻若不發言，將難以端正社會視聽。

協會指出，陳師孟在立法院公然做出這樣的答詢，不僅是對司法權的蔑視，對監察權公正性的侮辱，其實也是對提名人蔡英文總統的不敬。從維護民主憲政的觀點來看，在檢討監察權存在的必要性之前，各界應對此提名同意權制度的真正意義，先做深刻省思。

司法院祕書長呂太郎依然維持先前的低調態度說，擔任公職行使公權力都必須依照法律，他相信所有監委行使職權，都會遵守法律。

(中國時報)